השב"כ מאשר: מסייעים בחקירת היעדרותה של היימנוט קסאו

היימנוט קסאו ( ללא קרדיט )

אחרי שנשיא המדינה יצחק הרצוג חשף את הדברים מוקדם יותר היום (שלישי) בפגישה עם בני המשפחה, בשב"כ אישרו כעת (שלישי) באופן רשמי כי נציגי הארגון מסייעים לחקירת היעדרותה של היימנוט קסאו. "בהמשך לפניית גורמי המשטרה, ולאחר התייעצות ואישור כלל הגורמים הרלוונטים, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת היעדרותה של היימנוט קסאו" נמסר. "מטבע הדברים, ומאחר שמדובר בחקירה פעילה, אשר מובלת על ידי גורמי המשטרה, לא ניתן לפרט דבר ביחס לטיב הפעולות או ביחס להיקף הסיוע".

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כאמור, נשיא המדינה נפגש היום עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, כשבדבריו שיתף כי "שוחחתי עם ראש השב"כ דוד זיני, והוא אישר בפני שהשב״כ נכנס לתמונה בעקבות פניה של משטרת ישראל לאחרונה. השב״כ מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. אני מודה למשטרת ישראל שעושה מאמץ עצום יחד עם השב״כ ומקווה שנקבל בשורות טובות".

"היימנוט ילדה של כל עם ישראל וכל עם ישראל דואג לה מאוד" הוסיף הרצוג. "מדינת ישראל מתאמצת מאוד לאתר את היימנוט בכל הכלים שיש ברשותה. זה בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה".