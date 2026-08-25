בעומאן אופטימיים: "מקווה שבקרוב נכריז על נתיב זמני במיצרי הורמוז"

התקדמות במגעים? עם סיום ביקורו בטהרן ופגישותיו עם בכירי המשטר האיראני, שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעיד, אמר הערב (שלישי) כי הוא "מקווה שבקרוב נכריז על נתיב זמני במיצרי הורמוז, וכן על סידורים מעשיים להשבת הניווט הבטוח".

בהצהרה העומאנית נאמר כי אל-בוסעיד נפגש עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, כשהשניים "הסכימו על החשיבות בחידוש השיט הבטוח במיצרי הורמוז, באופן שישמור על ריבונותן וזכויותיהן של שתי המדינות". עוד נטען כי השניים דנו במתווה על בסיס שלבים, שיכלול הקמה של מעבר שיט זמני משותף דרך המיצר.

בעומאן הוסיפו ואמרו כי סוכם להמשיך בשיחות כדי להגיע להסכם קבוע על אופן ניהול המיצר, תוך "כיבוד החוק הבינלאומי והזכויות הריבוניות למדינות שעל חופיו".