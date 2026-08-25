עכשיו הכל ברור: וינטר הנחית מכה קשה על נתניהו וסמוטריץ' | גיא עזרא

מבט על הרכב המועמדים ברשימה של עופר וינטר מבהיר מיד את גודל הזעזוע במפת הימין. הרשימה החדשה מציבה חלופה ישירה שמכרסמת בנקודות הליבה של מפלגת 'הציונות הדתית', אך הנגיסה הזו היא רק חצי מהסיפור. המרוויח הגדול של הערב הוא וינטר עצמו, בעוד המפסידים יושבים לא רק בלשכת סמוטריץ', אלא גם בלשכת נתניהו.

בצד של 'הציונות הדתית', המכה חזקה וישירה: הצטרפותו של דוידי בן ציון, סגן ראש מועצת שומרון ודמות מוערכת ביהודה ושומרון, פוגשת את הציבור הדתי-לאומי בלב השטח שלו ומציבה מתחרה חזק למועמדי הציונות הדתית מההתיישבות. במקביל, מול הובלתו של שמחה רוטמן בתחום המשפטי, מציב וינטר את עורך הדין והמשפטן ערן בן ארי, סמכות מקצועית במחנה הלאומי, ללא החיכוכים שנוצרו סביב רוטמן.

אל אלה מצטרפים איש ההסברה הערבי-ישראלי יוסף חדאד, שפורץ את הגבולות השבטיים הקלאסיים, לצד רוב חילוני ונשי ומועמדותן של ללי דרעי ונטעלי שם טוב.

וכאן בדיוק מגיעה המכה לנתניהו.

במשך שבועות ארוכים ניסו בליכוד ובסביבת ראש הממשלה להפעיל לחצים, לבחון אפשרויות שריון ולבחון כיצד מונעים פיצול קולות בימין. אלא שעם רשימה עצמאית, מגוונת ובעלת עומק אנושי כזה, היכולת של נתניהו לתמרן את וינטר שואפת לאפס.

וינטר כבר לא נמצא בעמדה של מחפש גלגל הצלה או זקוק לשריון ברגע האחרון. הרשימה שלו מעניקה לו גב פוליטי איתן, ומבהירה לנתניהו כי יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשכנע אותו לוותר, להתמזג או לצרף אליו מועמדים מטעם מפלגות אחרות.

הרשימה של וינטר לא רק נוגסת בנכסים האסטרטגיים של סמוטריץ', אלא גם טורפת את הקלפים לנתניהו ומסבירה בדיוק מדוע מפקד גבעתי לשעבר עמד על שלו ולא הסכים להתכופף מראש.

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גיא עזרא הוא עורך משנה באתר סרוגים