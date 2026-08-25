עמית סגל בתגובה מהירה לדרמה הפוליטית

ברקע אירוע ההשקה החגיגי והכרזת מפלגתו החדשה של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר הערב, הפרשן הפוליטי עמית סגל מתייחס להרכב האנושי ולכוורת המועמדים שמתגבשת סביבו, ומגדיר את המהלך בצורה חדה: "וינטר הקים רשימת ימין על מלא".

אמירתו של סגל מגיעה על רקע חשיפת השמות הבולטים המצטרפים לשורותיו של וינטר, ובהם פעיל ההסברה יוסף חדאד, סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון, עורך הדין ערן בן ארי, ללי דרעי ונטעלי שם טוב.

במערכת הפוליטית מעריכים כי הצגת רשימה בעלת צביון ימני מובהק נועדה לקרוא תיגר ישיר על מפלגות הימין הקיימות ולמשוך מצביעים מכל גווני המחנה הלאומי.