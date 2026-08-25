דרעי מטיל פצצה: זה מה שנעשה אם נתניהו לא יצליח להשיג 61

יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, מבהיר את עמדת הסיעה לקראת הבחירות הקרובות ומדגיש את הנאמנות למחנה הלאומי, לצד סייג משמעותי לתרחיש של ליל הבחירות.

בראיון שהעניק לעיתונאי אריה ארליך בעיתון 'משפחה', התייחס דרעי לשאלת הגוש והמועמד לראשות הממשלה: "אנחנו הולכים עם המסורתיים ועם הימין. נתניהו הוא המועמד שלנו לראשות הממשלה – זו העמדה הרשמית של המפלגה".

עם זאת, דרעי נמנע מלהתחייב על הליכה אוטומטית עם נתניהו לספסלי האופוזיציה במקרה של כישלון בהרכבת הממשלה, והציג את מנגנון קבלת ההחלטות של הסיעה לתרחיש כזה.

"אם נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה, מועצת חכמי התורה תחליט אם אנחנו הולכים לבחירות או ממשיכים", הבהיר יו"ר ש"ס.

דבריו של דרעי מעוררים עניין רב במערכת הפוליטית, שכן הם מסמנים כי לצד התמיכה הברורה בנתניהו כמועמד הראשון של גוש הימין, המפלגה אינה כובלת את ידיה מראש לתרחישים קואליציוניים מורכבים ביום שאחרי הבחירות.