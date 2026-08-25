סער הכריע: נציגי המדינה האירופית יסולקו ממרכז התמיכה לעזה

שר החוץ גדעון סער הודיע הערב (שלישי) כי נציגי הולנד יסולקו באופן מיידי ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה בקרית גת, זאת בעקבות סדרת מהלכים אנטי-ישראליים מצד ממשלת הולנד. בדבריו תקף את המדיניות של הממשלה ההולנדית, והבהיר כי נציגי הולנד התבקשו לעזוב את ישראל תוך שבוע.

"נציגי הולנד יסולקו לאלתר ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה בקרית גת. כך החלטתי היום, על דעת ראש הממשלה נתניהו, בעקבות סדרת מהלכים אנטי ישראלים של ממשלת הולנד" אמר סער. "האחרון שבהם היה חקיקת חוק שאוסר סחר עם מוצרים ישראלים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, שייכנס לתוקפו בחודש הבא".

סער הבהיר כי "הודעה על כך נמסרה הערב לשגרירות הולנד בישראל וכמובן גם לידידינו האמריקנים. הנציגים התבקשו לעזוב את ישראל תוך שבוע".

בסיכום דבריו סער תקף את הממשלה באמסטרדם: "המדיניות האנטי ישראלית של ממשלת הולנד מלווה בגל אנטישמיות וחרמות חסר תקדים במדינה זו. המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד ישראל - לא תהיה לו דריסת רגל באזור. ישראל לא תאפשר צעדים נגדה ללא תגובה".