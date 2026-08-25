בסוריה זועמים על כ"ץ: "פרובוקציה ופעולה עויינת"

כ"ץ בבסיס בסוריה ( אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

משרד החוץ של סוריה גינה היום (שלישי) את הביקור של שר הביטחון ישראל כ"ץ בבסיסי צה"ל בשטח סוריה, כשאמרו כי מדובר ב"כניסה בלתי חוקית וחציית גבולות בינלאומיים". "הפעולה העויינת הזו מהווה פרובוקציה ברורה והפרה של החוק הבינלאומי ומגילת האו"ם" נאמר. "מדובר בהפרה של ההתחייבויות בהסכם ההתנתקות משנת 1974, המחייב כיבוד קווי הפסקת האש ואי חצייתם".

בהודעה נכתב גם כי "סוריה קוראת לקהילה הבינלאומית לקחת על עתמה את האחריות המשפטית והפוליטית, ולנקות באמצעים הדרושים כדי לאלץ את הרשויות להפסיק את ההפרות החוזרות והנשנות הללו, לסגת באופן מיידי ומלא מהשטחים הסוריים שאליהם חדרו כוחותיהם, לחזור לקו ההתנתקות ולכבד את ריבונותה ואת שלמותה הטריטוריאלית של סוריה".