הימין מתאחד: זו המפלגה שנמצאת במגעים עם פייגלין

במפה הפוליטית בימין נמשכים הניסיונות למנוע פיצול קולות לקראת הבחירות הקרובות: על פי הדיווח באתר 'עולם קטן', גורמים בכירים במפלגת 'נעם', בראשות חבר הכנסת אבי מעוז, מדווחים על מגעים שנערכים בימים אלה עם מפלגת 'זהות' בראשות משה פייגלין.

לדברי הגורמים, הצדדים בוחנים את האפשרות לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. מטרת המהלך היא לרכז כוחות במחנה הלאומי, למנוע תרחיש של אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה ולמקסם את ייצוג הגוש.

ממפלגת 'זהות' נמסר בתגובה לדיווח: "משוחחים עם כל הגורמים במחנה הלאומי".