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חדשות פוליטי מדיני

הימין מתאחד: זו המפלגה שנמצאת במגעים עם פייגלין

ברקע השקת מפלגתו של עופר וינטר, בימין נרשמים מאמצים לאיחוד נוסף: זו המפלגה שמנהלת מגעים עם פייגלין

18:28
3 תגובות
משה פייגלין (אריר מרמור / פלאש90)

במפה הפוליטית בימין נמשכים הניסיונות למנוע פיצול קולות לקראת הבחירות הקרובות: על פי הדיווח באתר 'עולם קטן', גורמים בכירים במפלגת 'נעם', בראשות חבר הכנסת אבי מעוז, מדווחים על מגעים שנערכים בימים אלה עם מפלגת 'זהות' בראשות משה פייגלין.

לדברי הגורמים, הצדדים בוחנים את האפשרות לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. מטרת המהלך היא לרכז כוחות במחנה הלאומי, למנוע תרחיש של אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה ולמקסם את ייצוג הגוש.

ממפלגת 'זהות' נמסר בתגובה לדיווח: "משוחחים עם כל הגורמים במחנה הלאומי".

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זלמן
לפני 57 דקות

מה נראה לכם שקורה פה עם כל הקומבינות של פייגלין ווינטר? במקום שכולם ייכנסו תחת האלונקה בשוויון עושים פוליטיקה קטנה, צריך להעיף אותם ולדאוג לגיוס שווה עכשיו!
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