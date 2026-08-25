לקראת החתונה באיטליה: אלו הרבנים שיחתנו את עומר אדם וסשה

עומר אדם ובת זוגו סשה ( חשבון האינסטגרם של עומר אדם )

החתונה המדוברת של עומר אדם וסשה ישראלוביץ' הולכת ומתקרבת, וכעת נחשף פרט חדש ומסקרן מהאירוע הגדול: מי יהיו הרבנים שיחתנו את בני הזוג באיטליה.

על פי פרסום של איציק אוחנה ב"כיכר השבת", מי שיחתנו את אדם וישראלוביץ' הם הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרב מענדי גורביץ', שליח חב"ד במשמר השבעה. השניים צפויים לעמוד לצד בני הזוג ברגע המרכזי של האירוע, שייערך ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט, בפורטופינו שבאיטליה.

הרב לוי יצחק חזן שליח חב"ד במילאנו ( איציק אוחנה כיכר השבת )

החתונה שמסעירה את הביצה

אדם וישראלוביץ' כבר נמצאים באיטליה לקראת האירוע, שאליו הגיעו גם בני משפחה וחברים קרובים. בין האורחים שטסו לחגיגות נמצאים לא מעט שמות מוכרים, בהם אביב גפן ורעייתו שרון קאופמן, וכן ערן ושי זהבי.

האירועים סביב החתונה נמשכים לאורך כמה ימים, כשהשיא יהיה כאמור בטקס החופה ביום חמישי. בני הזוג בחרו לקיים את האירוע באיטליה, שם מתגוררת משפחתה של ישראלוביץ', וביקשו לשמור על חגיגה מצומצמת ואינטימית יחסית.

הרב מענדי גורביץ ( איציק אוחנה כיכר השבת )

פרט נוסף שכבר נחשף הוא שהזמר החסידי מוטי שטיינמץ צפוי להופיע בחופה. לפי "כיכר השבת", שטיינמץ אף התנה את השתתפותו בכך שבזמן החופה תתקיים הפרדה בין נשים לגברים.

כעת, עם חשיפת זהות הרבנים שיחתנו את השניים, עוד חלק בפאזל של אחת החתונות המדוברות של השנה נחשף רגע לפני שעומר וסשה יעמדו מתחת לחופה.