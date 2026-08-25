מכה לסמוטריץ': שני הבכירים מצטרפים למפלגה של וינטר

לקראת אירוע ההשקה שייערך הערב, תת-אלוף (במיל') עופר וינטר ממשיך לעבות את הרשימה הפוליטית שבראשותו – ומסמן מטרה ברורה במגרש הדתי-לאומי.

על פי הדיווח בערוץ 14, למסגרת ההיערכות והמגעים שמנהל מפקד חטיבת גבעתי לשעבר לקראת הריצה לכנסת, מצטרפים כעת שני שמות סרוגים בולטים: דוידי בן ציון, המשמש כסגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, ועורך הדין ערן בן ארי. הצטרפותם של השניים מסומנת במערכת הפוליטית כרעש אדמה לא קטן וכמכה ישירה למפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ'.

עוד באותו נושא חברת הליכוד לשעבר מצטרפת לעופר וינטר חדשות סרוגים

הגעתו של בן ציון, דמות מוכרת ובעלת השפעה גדולה בהתיישבות, צפויה לנגוס משמעותית בבסיס הכוח של סמוטריץ' בציבור הדתי-לאומי. במקביל, הצטרפותו של עו"ד בן ארי, משפטן מוערך במחנה הימין, פוגשת בדיוק את המשבצת המשפטית-אידיאולוגית שמזוהה עם יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן.

בן ציון ובן ארי מצטרפים לשרשרת החיבורים והשמות שצפויים להרכיב את הרשימה החדשה, עליה יכריז וינטר באופן רשמי הערב באירוע ההשקה החגיגי.