סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

מכה לסמוטריץ': שני הבכירים מצטרפים למפלגה של וינטר

דקות ספורות לפני השקת מפלגתו החדשה, נחשפים שני שמות חדשים של בכירים שמצטרפים למפלגתו של עופר וינטר

18:03
6 תגובות

לקראת אירוע ההשקה שייערך הערב, תת-אלוף (במיל') עופר וינטר ממשיך לעבות את הרשימה הפוליטית שבראשותו – ומסמן מטרה ברורה במגרש הדתי-לאומי.

על פי הדיווח בערוץ 14, למסגרת ההיערכות והמגעים שמנהל מפקד חטיבת גבעתי לשעבר לקראת הריצה לכנסת, מצטרפים כעת שני שמות סרוגים בולטים: דוידי בן ציון, המשמש כסגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, ועורך הדין ערן בן ארי.

הצטרפותם של השניים מסומנת במערכת הפוליטית כרעש אדמה לא קטן וכמכה ישירה למפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ'.

חדשות סרוגים

הגעתו של בן ציון, דמות מוכרת ובעלת השפעה גדולה בהתיישבות, צפויה לנגוס משמעותית בבסיס הכוח של סמוטריץ' בציבור הדתי-לאומי. במקביל, הצטרפותו של עו"ד בן ארי, משפטן מוערך במחנה הימין, פוגשת בדיוק את המשבצת המשפטית-אידיאולוגית שמזוהה עם יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן.

בן ציון ובן ארי מצטרפים לשרשרת החיבורים והשמות שצפויים להרכיב את הרשימה החדשה, עליה יכריז וינטר באופן רשמי הערב באירוע ההשקה החגיגי.

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שרון (כמה צפוי)
לפני שעה

דוידי בן ציון, רצת לעוף על הגלגל אבל בסוף תמצא את עצמך מכשיר חוקי השתמטות בכנסת 🤡
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