הרצוג חשף: השב"כ מעורב בחיפושים אחר היימנוט קסאו

הרצוג ומשפחת קסאו ( חיים צח\לע"מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שלישי) עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, הנעדרת מזה כשנתיים וחצי. במהלך הפגישה הרצוג שיתף את בני המשפחה כי בשיחתו עם ראש השב״כ, דוד זיני, עודכן כי לאחרונה השב"כ מעורב בחקירה ושותף במאמצי החיפוש. זאת בעקבות פניית משטרת ישראל ובשיתוף פעולה מלא.

״היימנוט ילדה של כל עם ישראל וכל עם ישראל דואג לה מאוד" אמר הרצוג. "מדינת ישראל מתאמצת מאוד לאתר את היימנוט בכל הכלים שיש ברשותה. זה בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה". "שוחחתי עם ראש השב"כ דוד זיני, והוא אישר בפני שהשב״כ נכנס לתמונה בעקבות פניה של משטרת ישראל לאחרונה" הוסיף וסיפר לבני המשפחה. "השב״כ מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. אני מודה למשטרת ישראל שעושה מאמץ עצום יחד עם השב״כ ומקווה שנקבל בשורות טובות".

הרצוג ומשפחת קסאו ( צילום: חיים צח\לע"מ )

טפסאי קסאו, אביה של היימנוט, אמר בפגישה כי "עשינו את כל המאמצים ונפגשנו עם הגורמים הרלוונטיים. אנו דורשים התערבות של השב״כ כמה שיותר מהר. אנחנו חוששים שיש קושי ואפליה בגללי פערי השפה או בגלל צבע העור".

הרצוג ובני המשפחה ( צילום: חיים צח\לע"מ )

ירוס, אחותה של היימנוט, הוסיפה כי "לא מגיע לנו לעבור את מה שאנחנו עוברים. היימנוט נעלמה בתקופת מלחמה, ואנחנו יודעים שאם השב״כ ייכנס לתמונה זה יהיה הסוף לסבל שלנו. למשפחה שלי מגיע לשמוח ולחבק אותה שוב. אני בחורה צעירה בת 20 ואני רוצה להתחיל לחיות את החיים. מכיתה י״א, במקום לחיות כמו בנות גילי, אני מתעסקת רק בחיפושים ובמאבק למען אחותי. היימנוט ילדה קטנה ואנחנו לא יודעים מה עובר עליה".

משפחת קסאו בבית הנשיא ( צילום: חיים צח\לע"מ )

טספאי בישאו, מלווה המשפחה, סיכם: "תודה לכבוד הנשיא ותודה גם לעם ישראל שנמצא איתנו במאבק של שנתיים וחצי. זה עוד לא נגמר, אנחנו צריכים אתכם במאבק. אני מקווה שנחגוג את בת המצווה של היימנוט כבר בבית, יחד עם המשפחה כאן בירושלים. הבשורה שהנשיא בישר לנו היום, מאוד חשובה לנו. אנחנו מאמינים ואופטימיים שהיימנוט בחיים והיא צריכה לחזור לבית שלה".