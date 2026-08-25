טראמפ מודיע: כל המוקשים הוסרו ממיצרי הורמוז

טראמפ ( שאטרסטוק )

הסוף למצור הימי? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כעת (שלישי) כי כל המוקשים הימיים שהונחו במיצרי הורמוז הוסרו או פוצצו. בדבריו הבהיר כי ארה"ב תתקוף כל ספינה שתציב מוקשים חדשים בנתיב הסחר הימי. "זה עתה עודכנתי על ידי חיל הים האמריקני כי כל המוקשים הימיים פוצצו או הוסרו מהמים הבינלאומיים של מיצרי הורמוז" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "איראן קיבלה הודעה שכל ספינה שתציב מוקשים חדשים תושמד באופן מיידי ושיטתי".

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טראמפ הוסיף והבהיר כי "באמצעות חיל החלל, אנחנו עוקבים אחרי כל סנטימטר במיצר, בדיוק כפי שאנחנו עוקבים גם אחרי 'הר המכוש' ואחרי שלושת אתרי הגרעין האחרים שכבר נהרסו. המדיניות היא אפס סובלנות כלפי הצבת מוקשים, שתיכנס לתוקף מלא באופן מיידי. תודה על תשומת הלב שלכם לנושא זה!".