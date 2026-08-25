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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ מש"ס מבהיר: זה המועמד שלנו לראשות הממשלה

ברקע המתיחות בין ש"ס לראש הממשלה בנימין נתניהו, חבר הכנסת יואב בן צור הודיע במי המפלגה תתמוך לראשות הממשלה: "זו הוראה של הרב יצחק יוסף"

17:26
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((צילום: יונתן זינדל, פלאש 90))

במערכת הפוליטית ממשיכים לעקוב מקרוב אחר הצעדים והחיבורים האפשריים סביב סוגיית שיוויון בנטל, אך בש"ס ממהרים להבהיר את עמדתם בנוגע לנאמנות לגוש.

בראיון שהעניק חבר הכנסת יואב בן צור לרדיו 'גלי ישראל', הוא הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי המפלגה אינה מתכוונת לחצות את הקווים או להחליף את השותפות הפוליטית, גם בתמורה לפשרות בנושא הבוער של חוק הגיוס.

"אנחנו הולכים עם גוש הימין גם אם איזנקוט ייתן לנו חוק גיוס", הצהיר בן צור בנחרצות.

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בדבריו הדגיש חבר הכנסת כי לא מדובר בעמדתו האישית בלבד, אלא במדיניות הרשמית של הנהגת המפלגה והנהגתה הרוחנית: "זו דעתם של יו״ר ש״ס אריה דרעי ושל הרב יצחק יוסף".

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ניסים
לפני שעתיים

כמ"פ במילואים שחינך לתורה ועבודה, פשוט מקומם שש"ס מעדיפה פטורים על פני השוויון בנטל של כולנו!
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