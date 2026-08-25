הח"כ מש"ס מבהיר: זה המועמד שלנו לראשות הממשלה

במערכת הפוליטית ממשיכים לעקוב מקרוב אחר הצעדים והחיבורים האפשריים סביב סוגיית שיוויון בנטל, אך בש"ס ממהרים להבהיר את עמדתם בנוגע לנאמנות לגוש.

בראיון שהעניק חבר הכנסת יואב בן צור לרדיו 'גלי ישראל', הוא הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי המפלגה אינה מתכוונת לחצות את הקווים או להחליף את השותפות הפוליטית, גם בתמורה לפשרות בנושא הבוער של חוק הגיוס.

"אנחנו הולכים עם גוש הימין גם אם איזנקוט ייתן לנו חוק גיוס", הצהיר בן צור בנחרצות.