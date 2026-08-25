מגישת חדשות 12 לשעבר והבכיר הסרוג: אלה חברי מפלגתו של וינטר

הפוליטיקה הישראלית רושמת הערב טלטלה נוספת במחנה הימין: תת-אלוף (במיל') עופר וינטר מכריז בשעה זו באופן רשמי על הקמת מפלגתו החדשה באירוע השקה מיוחד.
לאחר שבועות ארוכים של מגעים, קיומם של חוגי בית ושמירה על עמימות תקשורתית, מפקד חטיבת גבעתי לשעבר פותח כעת את המערכה הפוליטית שלו ומציג את דרכו לציבור.
שם המפלגה של וינטר היא "עמך ישראל".
אלו חברי מפלגתו של וינטר: פעיל ההסברה יוסף חדאד.
העיתונאית נטעלי שם טוב.
עו"ד ערן בן ארי - יו"ר האופוזיציה בלשכת עורכי הדין.
סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי אריק קראוניק.
דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון.
אביב עזרא, יו"ר תנועת המילואימניקים דור הניצחון.
פלר חסן נחום המשנה לראש העיר ירושלים לשעבר.
במערכת הפוליטית עוקבים מקרוב אחר הצעד של וינטר, שסירב עד כה להצעות שריון וחיבורים מראש במפלגות הימין הקיימות, ומבקש להציע אלטרנטיבה עצמאית שתמשוך אליה מצביעי ימין.
"דרך עצמאית"? וואלה עופר הימרתי עליך אבל אתה רק תביא עוד פטורים על החשבון של האזרחים!