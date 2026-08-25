מגישת חדשות 12 לשעבר והבכיר הסרוג: אלה חברי מפלגתו של וינטר

הפוליטיקה הישראלית רושמת הערב טלטלה נוספת במחנה הימין: תת-אלוף (במיל') עופר וינטר מכריז בשעה זו באופן רשמי על הקמת מפלגתו החדשה באירוע השקה מיוחד.

לאחר שבועות ארוכים של מגעים, קיומם של חוגי בית ושמירה על עמימות תקשורתית, מפקד חטיבת גבעתי לשעבר פותח כעת את המערכה הפוליטית שלו ומציג את דרכו לציבור.

שם המפלגה של וינטר היא "עמך ישראל".