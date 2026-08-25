גנץ ועוד שלושה: אלו חברי הכנסת שנשארו בכחול לבן

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

גל הפרישות בסיעת 'כחול לבן' מגיע לשיא נוסף, ומציב סימן שאלה גדול סביב עתידה של המפלגה שבעבר הנהיגה את המחנה. הבוקר הצטרפה חברת הכנסת יעל רון בן משה לשורת הבכירים והח"כים שנטשו את המסגרת הפוליטית בראשותו של בני גנץ.

פרישתה של רון בן משה אינה אירוע בודד, אלא חלק ממגמה נרחבת של עזיבת שמות בולטים בחודשים האחרונים. כזכור, קדמו לה חמישה חברי כנסת ושרים לשעבר: גדי איזנקוט, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, חילי טרופר ואיתן גינזבורג. כך נראית הסיעה כיום בעקבות גל העזיבות, הרשימה של בני גנץ התכווצה באופן דרמטי. נכון להיום, מי שנותר לצדו של גנץ בסיעה הם שלושה חברי כנסת בלבד: אלון שוסטר, פנינה תמנו שטה ומיכאל ביטון. הבוקר, כאמור, הודיעה חברת הכנסת יעל רון בן משה כי עדכנה את יושב ראש המפלגה בני גנץ בהחלטתה "שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים". "בשבועות האחרונים קיימנו החברים בכחול לבן שיח מתמשך – אישי וקבוצתי – על הצעדים הפוליטיים שבני מנסה להוביל", סיפרה. "הבנתי בימים האחרונים שכל ניסיונותיי להשפיע על הדרך ועל החלטתו של בני, לא צלחו".

עוד באותו נושא שבועיים לסגירת הרשימות: הצעד הדרמטי ששוקלים במפלגת 'ביחד' חדשות סרוגים

בדבריה הסבירה רון בן משה את הרקע האידיאולוגי לפרישתה: "הדרך החדשה אינה מותירה את אותו מרחב תפיסתי של 'מרכז מלכתחילה' שכחול לבן הייתה בתחילת המסע. אותה הדרך שעם מטרותיה הזדהיתי והייתי גאה לקחת בה חלק".

לסיום, עמדה על הנקודה שהובילה להחלטה הסופית: "התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה (שהם אנשים ראויים ובעלי זכויות רבות) לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק".