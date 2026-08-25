שבועיים לסגירת הרשימות: הצעד הדרמטי ששוקלים במפלגת 'ביחד'

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

שבועיים בלבד נותרו עד למועד סגירת הרשימות לכנסת, והטלטלה בסקרים האחרונים מובילה לניסיונות אחרונים להזזת כלי המשחק במערכת הפוליטית. על פי הדיווח באתר 'מעריב', בסביבתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד ישנם גורמים המנסים לבדוק מחדש אפשרות למהלך דרמטי: חיבור נרחב שיכלול גם את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

לפי מידע שהגיע מגורמים בגוש, בשלב זה לא מתנהל משא ומתן רשמי או מגעים ישירים בין הלידרים, וטרם התקבלה החלטה עקרונית מצידם של בנט או לפיד ללכת על המהלך.

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עם זאת, מאחורי הקלעים מתנהלות שיחות ערות שבהן בוחנים את כדאיות האיחוד. במחנות השונים מנתחים את הנתונים והמספרים כדי להבין את האימפקט האמיתי: האם רשימה מאוחדת כזו מסוגלת לפרוץ את גבולות הגוש, להביא קהלי יעד חדשים ולקרב את המפלגות לקו 61 המנדטים, או מדובר בסך הכל במיזוג פנימי שרק יחלק מחדש את הקולות הקיימים ממילא.