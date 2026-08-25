'מפלצת ים קדומה': בן 11 מצא בחוף שן ענקית 

טיול משפחתי שגרתי בחוף הים הפך בתוך רגע למפגש בלתי צפוי עם אחד הטורפים האימתניים ביותר שחיו אי פעם בכדור הארץ. בו באוארס, ילד בן 11 מפנסילבניה, חיפש צדפים לצד אביו מייק בחוף סי אייל סיטי שבניו ג'רזי, כשלפתע הבחינו השניים בחפץ כהה שנתקע בתוך מרווח צר בין הסלעים.

האב ניסה להגיע אל החפץ, אך ידו לא הצליחה להיכנס אל הסדק. בו, שידיו קטנות יותר, הצליח לשלוף אותו. רק לאחר שהוציאו את הממצא הבינו השניים שלא מדובר באבן רגילה, אלא בשן מאובנת עצומה שאורכה כעשרה סנטימטרים.

"נדהמתי והתרגשתי באותו הזמן", סיפר בו. אביו הודה כי מעולם לא העלה בדעתו שימצאו פריט כזה במהלך הביקור בחוף. לדבריו, בנו נותר בתחילה ללא מילים.

המשפחה הביאה את השן למרכז המחקר והתצפית בלווייתנים בקייפ מיי ולמוזיאון מדינת ניו ג'רזי. המומחים שבחנו אותה אישרו כי היא השתייכה למגלודון, כריש קדום עצום ממדים שחי באוקיינוסים ונכחד.

מצבה של השן עורר התפעלות מיוחדת. מאט רמוצי, מהמרכז בקייפ מיי, אמר כי זו שן המגלודון השמורה ביותר שראה. בקצה השן ניתן להבחין בשבר קטן, שלפי אחת ההשערות נוצר כאשר הכריש נשך בעל חיים ופגע בעצם קשה.

שיני מגלודון נמצאות במקומות שונים לאורך החוף המזרחי של ארצות הברית, אולם בניו ג'רזי הן נדירות במיוחד. דיינה ארט, אוצר ההיסטוריה של הטבע במוזיאון המדינה, העריך כי פחות מחמש שיניים כאלה תועדו עד כה במדינה. במרכז המחקר תיארו את הממצא כ"תגלית של פעם בחיים".

ייתכן שהשן הגיעה אל החוף בעקבות עבודות לחידוש רצועת החול שנערכו באזור. במסגרת העבודות נשאב חול מקרקעית הים והועבר אל החוף, וייתכן שהמאובן הקדום הסתתר בתוכו עד שנחשף בין הסלעים.

המגלודון, ששמו המדעי הוא Otodus megalodon, נחשב לאחד הכרישים הגדולים שחיו אי פעם. הערכות גודלו משתנות בין המחקרים, אך ברור כי היה גדול בהרבה מהעמלץ הלבן המודרני וניזון מיונקים ימיים גדולים.

למרות נדירותו של הממצא, משפחת באוארס אינה מתכוונת למכור אותו. מבחינתם, השן הענקית היא מזכרת בלתי נשכחת מהיום שבו חיפוש תמים אחר צדפים הסתיים בגילוי שריד מאחת ממפלצות הים הגדולות בהיסטוריה.