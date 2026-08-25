הרמטכ"ל בעזה: "אנחנו מפיקים לקחים - אין הכלה של איומים"

הרמטכ"ל אייל זמיר ברצועת עזה ( דובר צה"ל )

הרמטכ”ל אייל זמיר קיים היום (שלישי) סיור גזרה ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, ומפקדי החטיבות והגדודים.

במהלך הסיור קיים הרמטכ”ל שיח עם מפקדי החטיבות והגדודים ברצועת עזה. המפקדים סקרו בפניו את תמונת המצב המבצעית ואת פעילות הכוחות במרחב. זמיר הביע את הערכתו ללוחמים ולמפקדים הפועלים ברצועת עזה להגנת תושבי מדינת ישראל.

״בעוד כחודש וחצי נציין שלוש שנים ל-7 באוקטובר. שלוש שנים שבהן צה”ל מתמודד עם מערכה רב-זירתית, מורכבת ורציפה - בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, באיראן ובזירות נוספות" אמר זמיר. "זהו אתגר גדול מאוד לצה”ל, ואנחנו עם הישגים בלתי רגילים בכל הזירות ובכל הגזרות. כוחותינו ניצחו בכל הקרבות, החלשנו משמעותית את כל אויבינו, פגענו ביכולותיהם ובתשתיותיהם. אנחנו ממשיכים להיערך ודרוכים בכל הזירות מתוך הבנה שהמערכה לא תמה". "בעזה אנחנו לא מוותרים על יעד העל - פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, בכל האמצעים הנדרשים. אנחנו ממשיכים לפעול באופן שיטתי לפגיעה מתמשכת בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום - ובכלל כך מערכה מתמשכת למניעת התעצמותו" הוסיף. "המרדף אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך - כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה ארוכת טווח שאליה הפיקוד וצה”ל כולו מחויבים".

הסיור עם המפקדים ( צילום: דובר צה"ל )

זמיר הדגיש כי "המסר שלנו ברור: תחקרנו ואנחנו מפיקים לקחים - צה”ל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו ב-6 באוקטובר. אין הכלה של איומים. אנחנו לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס, ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם".

עוד אמר כי "אנחנו קשובים לקולות של התושבים, מבינים את החששות שלהם ונדע להגיע לכל מי שעומד מאחורי איום עליהם. אנחנו ערוכים עם כוחותינו בחזית לפני היישובים וממשיכים לסכל תשתיות טרור ומחבלים".

הרמטכ"ל בסיור בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

"בפעם הקודמת שפגשתי את מפקדי חטיבת גבעתי וחטיבה 401, זה היה בגבול הצפוני של המדינה, רק לפני כשלושה חודשים. כעת אתם נמצאים כאן וממשיכים להעמיק את ההישגים ברצועת עזה" סיכם. "פיקוד הדרום והאוגדה ממשיכים לסכל איומים באופן מדויק ובכל הזדמנות. יש כאן הישגים אדירים שמבוססים על הפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת של הכוחות בשטח. גם את גדוד המילואים של חטיבה 11 אינני פוגש בפעם הראשונה. הגדוד מגויס בסבב הזה ל-90 ימים, אני מודע לקושי החריג על אנשי המילואים ומשפחותיהם. אנו מחויבים להמשיך לפעול למענכם".