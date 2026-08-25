משרד הבריאות: עדכון קריטי ל-3 מועצות בישראל

משרד הבריאות ( נתי שוחט / פלאש90 )

התרחבות של ממש בתחלואת קדחת מערב הנילוס בישראל: המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות עדכנו על לכידת יתושות שאומתו כנשאיות של הנגיף בשטחי המועצות האזוריות עמק יזרעאל בצפון, עמק חפר במרכז ושער הנגב בדרום.

לפי נתוני משרד הבריאות, מתחילת עונת הפעילות של המחלה אובחנו בישראל 17 חולים. מתוכם, אדם אחד נפטר בעקבות סיבוכי המחלה ואדם נוסף עדיין מאושפז. מרבית המאובחנים סבלו מתסמינים אופייניים הכוללים חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה, והחקירות האפידמיולוגיות נמשכות לאיתור מוקדי החשיפה האפשריים. בעקבות הממצאים, הנחה המשרד להגנת הסביבה את כלל הרשויות המקומיות – ובעיקר את אלו שבהן נלכדו היתושות הנגועות – להרחיב מיידית את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה בשטחיהן כדי לצמצם את הסיכון לבריאות הציבור. סכנה מוגברת בקיץ: כך תגנו על עצמכם תקופת הקיץ מתאפיינת במזג אוויר חם ולח ובמקורות מים עומדים, המהווים קרקע פורייה להתרבות יתושים. אף שהאחריות לטיפול במפגעים בשטחים הציבוריים מוטלת על הרשויות המקומיות, במשרדי הממשלה מדגישים כי לציבור יש תפקיד מכריע במאמץ המניעה. אלה ההנחיות המרכזיות לתושבים: ייבוש מים עומדים: יש לנקז ולייבש מים שהצטברו בדליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות נוי, חביות וכל כלי אחר. הגנה אישית: מומלץ להשתמש בתכשיר דוחה יתושים מורשה (הכיל חומר פעיל כדוגמת DEET) בהתאם להוראות היצרן. איטום ולבוש: מומלץ להתקין רשתות בחלונות ובפתחי הבית, וללבוש בגדים ארוכים ובהירים בעיקר בשעות הערב והלילה. אוורור: הפעלת מאוורר בבית, במרפסת ובגינה מסייעת להרחיק את היתושות. דיווח בזמן: יש לדווח למוקד 106 העירוני על כל מפגע יתושים או מים עומדים במרחב הציבורי. "נמצאים בפריסה ארצית" כבכל שנה, בין החודשים יוני לנובמבר קיימת עלייה נורמטיבית בשכיחות היתושות הנושאות את הנגיף. צוותי המזיקים של המשרד להגנת הסביבה מבצעים אלפי ניטורים ומאות לכידות לאורך השנה, והדגימות מועברות לבדיקת מעבדות משרד הבריאות.

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פרופ’ סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הסבירה: ״קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, אך במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח. הסיכון למחלה קשה גבוה יותר בקרב בני 60 ומעלה ואנשים עם מחלות רקע, ולכן חשוב במיוחד להקפיד על אמצעי המניעה״.

ד”ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הוסיף: ״בימים האחרונים נלכדו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במספר מוקדים בצפון, במרכז ובדרום הארץ. כלל הדיווחים שהתקבלו מעידים על נוכחות של יתושות הנושאות את הנגיף בפריסה ארצית. המשרד הוציא לרשויות המקומיות הנחיות מפורטות לנקוט ללא דיחוי בפעולות נרחבות. במקביל, הציבור מתבקש לייבש מים עומדים ולדווח לרשות המקומית על כל מפגע כדי לאפשר פעולה מהירה למיגורו״.