מלווה במאבטחים: רובוט חנך חנות וגנב את ההצגה | צפו

פתיחתה של חנות כריכים חדשה בעיר אוג'יין שבמדינת מאדהיה פרדש בהודו הפכה לאירוע בלתי שגרתי, לאחר שהאורח המרכזי בטקס היה רובוט דמוי אדם. הרובוט הגיע למקום כשהוא מלווה במאבטחים, צעד על השטיח האדום ולחץ את ידיהם של האורחים שהמתינו לו בכניסה.

במהלך האירוע שולב הרובוט בטקס הפוג'ה המסורתי. צעיף כתום נכרך סביב צווארו וסימן טילאק אדום נמרח על מצחו. בשלב מסוים אף הוגשה לעברו צלחת כריכים מהחנות החדשה. כשהרים את ידו ונופף לקהל, אחד הנוכחים ככל הנראה פירש את התנועה כברכה והשתחווה בפניו, לקול צחוקם של הסובבים.

אבל הרגע שמשך את מרב תשומת הלב הגיע לאחר טקס חנוכת המקום, כאשר הרובוט החל לבצע סדרת תנועות ריקוד לצלילי המוזיקה. הקהל מחא כפיים ורבים מהנוכחים שלפו את הטלפונים הניידים כדי לתעד את המחזה החריג.

על פי הדיווחים, מדובר ברובוט מתוצרת חברת Unitree הסינית, שסופק לאירוע בידי חברת Bidyut Innovation מהעיר אינדור. הסרטון, שפורסם ברשת X ב-23 באוגוסט, זכה במהירות למאות אלפי צפיות והפך את פתיחת החנות המקומית לאטרקציה שזכתה לחשיפה ברחבי הודו.

התגובות ברשת נעו בין שעשוע והתלהבות לבין חשש מפני התרחבות האוטומציה. חלק מהגולשים התבדחו כי הרובוט רקד טוב יותר מבני אדם רבים, בעוד אחרים תהו אם בעתיד רובוטים מסוגו יחליפו גם מלצרים וטבחים. כך או כך, בעוד בעלי החנות ביקשו לקדם את הכריכים שלהם, היה זה דווקא האורח המכני שגנב את ההצגה.