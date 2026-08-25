היורש יוצא לדרך: הטלסקופ החדש שינסה לפענח את היקום מהחלל

הטלסקופ בשלבי ההרכבה שלו ( צילום: NASA/Jolearra Tshiteya )

נאס"א נערכת לשיגורו של טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן, מצפה חלל חדש בעלות של כארבעה מיליארד דולר, שנועד להתמודד עם כמה מהתעלומות הגדולות ביותר של המדע: מה הם החומר האפל והאנרגיה האפלה, שאלות על המבנה העצום של היקום והאם קיימים ברחבי הגלקסיה עולמות הדומים לכוכבי הלכת במערכת השמש שלנו.

השיגור מתוכנן ליום ראשון, 30 באוגוסט, בשעה 7:26 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי בארצות הברית. הטלסקופ ישוגר ממתחם 39A במרכז החלל קנדי שבפלורידה, על גבי משגר פאלקון הבי של חברת ספייס-אקס. לדברי נאס"א, המשימה הגיעה למועד השיגור כתשעה חודשים לפני לוח הזמנים המקורי. רומן נחשב לממשיך דרכם של טלסקופי החלל האבל וג'יימס וב, אך הוא אינו מיועד להחליפם. המראה הראשית שלו, שקוטרה 2.4 מטרים, זהה בגודלה לזו של האבל, אולם המצלמה המרכזית שלו כוללת 300 מגה-פיקסל ושדה הראייה שלה גדול לפחות פי 100. המשמעות היא שבכל צילום יוכל רומן לקלוט שטח עצום של השמים, ברמת פירוט הדומה לזו של האבל. לדברי אנשי הפרויקט, שילוב זה יאפשר לטלסקופ לבצע סריקות שמים בקצב מהיר פי כאלף מזה של האבל. במקום להתמקד בכל פעם באזור זעיר, הוא יוכל ליצור מפות פנורמיות ענקיות ולתעד מספר עצום של גלקסיות, כוכבים ואירועים קוסמיים נדירים. הסקירה המרכזית של רומן יימשך יותר משנה וצפוי לכלול למעלה משני מיליארד גלקסיות. באמצעות מדידת המרחקים ביניהן, אופן התקבצותן והשפעת כוח הכבידה על האור המגיע מהן, המדענים ינסו לשחזר כיצד התפתח מבנה היקום וכיצד השתנה קצב התפשטותו לאורך מיליארדי שנים. האנרגיה האפלה, שלפי ההערכות מהווה כ-68 אחוזים מתכולת היקום, היא הכינוי שניתן לגורם המסתורי המאיץ את התפשטות היקום. החומר האפל, המהווה לפי ההערכות כ-27 אחוזים נוספים, אינו פולט או מחזיר אור, אך נוכחותו ניכרת בהשפעת כוח הכבידה שלו על כוכבים וגלקסיות. החומר הרגיל שממנו מורכבים בני האדם, כוכבי הלכת והכוכבים מהווה רק כחמישה אחוזים מהיקום.

הדמייה של הטלסקופ בחלל ( צילום: NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab )

אחת השאלות שרומן ינסה לברר היא האם האנרגיה האפלה נותרת קבועה לאורך הזמן או משתנה ככל שהיקום מתפתח. המדידות גם יאפשרו לבדוק אם תורת היחסות הכללית של אלברט איינשטיין ממשיכה לתאר נכונה את כוח הכבידה גם במרחקים של מיליארדי שנות אור, או שנדרש שינוי בתיאוריה כדי להסביר את התנהגות היקום בקנה המידה הגדול ביותר.

במקביל יערוך הטלסקופ את אחד החיפושים המקיפים ביותר שנעשו אחר כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. הוא יעקוב אחר מאות מיליוני כוכבים באזור מרכז שביל החלב ויחפש שינויים זעירים באורם, הנגרמים כאשר כוח הכבידה של כוכב לכת חולף מעקם ומגביר את האור של כוכב הנמצא מאחוריו.

שיטה זו, המכונה עידוש כבידתי זעיר, עשויה לאפשר לרומן למצוא אלפי כוכבי לכת חדשים, בהם עולמות מרוחקים מהכוכב שלהם וכוכבי לכת נודדים שאינם מקיפים שום שמש. מכשיר קורונוגרף ניסיוני ינסה לחסום את אורם המסנוור של כוכבים ולאפשר צילום ישיר של כמה מכוכבי הלכת הסמוכים אליהם ושל דיסקות שבהן נוצרים כוכבי לכת חדשים.

לאחר השיגור יעשה רומן את דרכו לנקודת לגראנז' 2, הנמצאת במרחק של כ-1.6 מיליון קילומטרים מכדור הארץ, בערך פי ארבעה מהמרחק לירח. גם טלסקופ ג'יימס וב פועל באזור זה. המשימה הראשית מתוכננת להימשך חמש שנים, אך הטלסקופ צפוי לשאת די דלק להפעלה אפשרית במשך חמש שנים נוספות.

שמו של הטלסקופ ניתן לו על שמה של ננסי גרייס רומן, האסטרונומית הראשית הראשונה של נאס"א ומי שנודעה כ"אמו של טלסקופ האבל". רומן, שמתה בשנת 2018 בגיל 93, הייתה בין הדמויות המרכזיות שקידמו את הרעיון להציב טלסקופים גדולים מחוץ לאטמוספרה.