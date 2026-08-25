חודשיים אחרי שהלך לעולמו במפתיע, משפחתו של מאמן הכושר המפורסם גלעד ינקלביץ' חשפה היום (שלישי) כי הוא שם קץ לחייו. ההודעה הרשמית פורסמה בעמוד הפייסבוק שלו על ידי אחיותיו, לאחר שהדוח הסופי של חוקר מקרי המוות נכנס לרישום הציבורי.

"מאז מותו של גלעד, רבים מכם פנו אלינו באדיבות בשאלות בנוגע לנסיבות מותו", נכתב בהודעה. "מתוך כבוד למשפחתו, ובזמן שהמתנו לממצאים הסופיים של משרד חוקר מקרי המוות, לא שיתפנו עד כה פרטים באופן פומבי".

"המשפחה עדיין מתקשה להבין"

על פי ההודעה, חוקר מקרי המוות קבע כי סיבת מותו של ינקלביץ' הייתה התאבדות. עם זאת, המשפחה השבורה מסרה כי היא עדיין מתקשה להבין את הנסיבות שהובילו לטרגדיה.

"כעת, כשהדוח הרשמי נכנס לרישום הציבורי, אנחנו רוצים להתייחס לכך בשקיפות: אף שחוקר מקרי המוות קבע כי סיבת מותו של גלעד הייתה התאבדות, משפחתו שבורת הלב עדיין מתקשה להבין את הנסיבות שהובילו לטרגדיה הזאת", נכתב בהודעה.

בשנים האחרונות התמודדו דמויות ציבור נוספות עם אובדן טרגי דומה. יקיר לוי, כוכב תוכנית "האמריקאים" ברשת 13, נפטר לפני תקופה קצרה במיאמי בנסיבות טרגיות, והותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

"נזכור אותו בזכות האור המדהים"

המשפחה ביקשה מהציבור לכבד את פרטיותה בתקופה הקשה. "זוהי מציאות כואבת מאוד עבור כל מי שאהב אותו. מאחר שמדובר עדיין בעניין משפחתי פרטי ורגיש, לא נמסור תגובות או פרטים נוספים, ואנו מבקשים מכולם לכבד את פרטיותם של יקיריו בתקופה הקשה הזאת", נכתב.

ההודעה הסתיימה במסר מרגש: "בואו נזכור את גלעד בזכות האור המדהים, האנרגיה וההשפעה החיובית שהביא לחיינו".

ינקלביץ' היה ידוע כמאמן כושר מוערך ומשפיע בתחום הספורט והכושר בישראל. מותו הפתאומי זעזע את עולם הספורט והכושר, ורבים מתלמידיו וחבריו הביעו צער עמוק על האובדן.

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