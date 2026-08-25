פרארי בפטנט מטורף: המכונית שמשנה צורה בזמן הנסיעה

הדמייה של המכונית של פרארי עליה הוגש הפטנט ( צילום: יצרן )

כיום מכוניות-על כבר מציעות הספקים מטורפים שקשה לנצל בכביש הציבורי, משום כך, יצרניות הרכב מחפשות דרכים אחרות לשפר את הביצועים. פטנט חדש של פרארי מלמד כי אחד התחומים המרכזיים שבהם מתמקדת החברה האיטלקית הוא האווירודינמיקה האקטיבית, כלומר חלקים במרכב המשנים את מיקומם בהתאם למהירות ולמצב הנהיגה.

הפטנט, שהוגש למשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקני, מציג מכונית-על בעלת מנוע מרכזי ועיצוב קיצוני שאינו דומה באופן מלא לאף דגם נוכחי של פרארי. החזית נמוכה ומחודדת, ואילו החלק האחורי כולל פתחי אוורור המזכירים מכוניות פורמולה 1, מפזר אוויר גדול במיוחד וכנף אחורית בעלת מבנה משתנה. הרעיון המעניין ביותר מסתתר מתחת לכנף. לפי השרטוטים שצורפו לבקשת הרישום, החלק אחורי הכולל גם פס תאורה יכול לנוע לאחור ולהאריך את המרכב בזמן הנסיעה. כך עשויה המכונית לקבל מעין תצורת "זנב ארוך", המסייעת בניהול זרימת האוויר במהירויות גבוהות. בנהיגה רגילה החלק יישאר מקופל וקומפקטי יותר.

תרשימי הפטנט ( צילום: פרארי )

תרשימי הפטנט ( צילום: פרארי )

שימוש במנגנון כזה עשוי לאפשר לפרארי לשלב בין כוח הצמדה גבוה בפניות לבין התנגדות אוויר נמוכה יותר בנסיעה מהירה. במקום לבחור מראש במבנה קבוע המתאים למצב אחד בלבד, המכונית תוכל לכאורה לשנות את צורתה בהתאם לצורך.

הפטנט אינו מתייחס רק למכוניות-על נמוכות. באחד השרטוטים מופיע גם דגם הפורוסאנגווה, כשהוא מצויד ברכיבים אווירודינמיים אקטיביים משלו. בין היתר מוצגים פנסים אחוריים המסוגלים לנטות כלפי מטה, ובכך להשפיע על זרימת האוויר סביב הספוילר האחורי הקטן.

חשוב להדגיש כי רישום פטנט אינו מבטיח שהטכנולוגיה תיכנס לייצור. יצרניות רכב מגינות לעיתים קרובות על רעיונות הנדסיים גם כאשר לא התקבלה החלטה להשתמש בהם בדגם מסחרי. עם זאת, המסמכים מספקים הצצה לכיוון שאליו עשויות להתפתח מכוניות פרארי בעתיד, כשהמאבק על הביצועים עובר בהדרגה מעוד כוח מנוע לשליטה מתוחכמת יותר באוויר המקיף את המכונית.