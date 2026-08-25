לא עוצר: רגע אחרי החתונה, ידין גלמן מקבל ג'וב חדש

רגע אחרי החתונה, ידין גלמן כבר מסמן את הג'וב הבא שלו: על פי פרסום של TMI, השחקן מצטרף לקאסט של העונה החמישית של "חברות", שחוזרת למסך אחרי שבע שנים.

העונה החדשה נמצאת בימים אלה בשלבי ליהוק, והצילומים צפויים לצאת לדרך בחודש אוקטובר הקרוב. גלמן הוא אחד השמות החדשים שיצטרפו לחבורה המוכרת, לצד יעל שלביה, שהצטרפותה לעונה נחשפה גם היא. בשלב זה עדיין לא ידוע איזו דמות הוא יגלם ומה בדיוק יחכה לו בעלילה.

החבורה חוזרת - והקאסט מתרחב

לצד המצטרפים החדשים, מי שיחזרו לעונה החמישית הן כמובן ארבע הכוכבות שמלוות את "חברות" מתחילתה: ליטל שוורץ, לירית בלבן, מגי אזרזר ולירון וייסמן, שיחזרו לתפקידיהן כנעה, פזית, שני וורד.

הפעם נפגוש אותן שבע שנים אחרי המקום שבו עזבנו אותן. הילדים כבר גדלו, החיים השתנו ולא מעט דברים קרו בדרך - אבל לפחות לפי הפרטים שכבר נחשפו מהעונה, הבלאגן המוכר ממש לא נעלם.