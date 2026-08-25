כ"ץ בסוריה: "לא נזוז מכאן כל עוד יהיו איומים על ישראל"

ישראל כ"ץ בסוריה ( אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (שלישי) את מפקדי ולוחמי צה"ל בכתר החרמון בסוריה. בביקור השתתפו סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי, מפקד פיקוד צפון רפי מילוא, ראש מנהלת סוריה בצה"ל רסאן עליאן, מאו"ג 210 יאיר פלאי, מזכ"צ שהב"ט הישאם איברהים ומפקדים נוספים.

בביקורו כ"ץ קיבל סקירה מקיפה ממפקדי צה"ל, ושיבח את המפקדים והחיילים, בסדיר ובמילואים, על פעילותם בגזרה.

"אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון היכן שהיה מוצב החרמון הסורי" אמר כ"ץ. "היום כוחות צה"ל נמצאים פה, בכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון, משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר, משקיפים על הבקאע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר: חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים. מכל כיוון המטרה שלהם היא תקיפת מדינת ישראל". כ"ץ הבהיר כי "צה"ל, שנמצא כאן, יישאר כאן ולא יזוז מכאן, ומבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו - זה הלקח המרכזי מ-7 באוקטובר. יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, לסכל את שרידי המשטר הישן, ולמנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש".

כ"ץ בבסיס בסוריה ( אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

עוד פנה במסר לנשיא סוריה אחמד א-שרע: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו - כך עשינו, וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד".

בסיכום כ"ץ הזכיר כי "פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל, הבהרנו את הדברים בצורה ברורה ונעמוד עליהם גם בעתיד. אנחנו פעלנו על מנת שסוריה לא תהווה איום על מדינת ישראל, השמדנו את כל התשתית האסטרטגית של צבא אסד במהלומה של מספר ימים, מטפלים כאן באיומים להבטיח את הביטחון וכך נמשיך לעשות".