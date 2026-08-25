קרב ראש בראש בימין: עופר וינטר ירסק את סמוטריץ'

וינטר מרסק את סמוטריץ' ( יונתן שאול, יונתן זינדל/פלאש90 )

בפאנל סוער של תכנית "כיפות ברזל" באתר "סרוגים" בהגשת נתנאל איזק, התעמתו ח"כ משה קינלי טור-פז (יש עתיד), ד"ר יאיר אנסבכר (מומחה לביטחון לאומי), עו"ד בתיה כהנא-דרור (ישראל ביתנו) ופרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי על הנושאים הבוערים שעל סדר היום: הצטרפותו המסתמנת של עופר וינטר לפוליטיקה, סרטון הבחירות מעורר המחלוקת של ש"ס, הפרובוקציה של צבי סוכות והופעת הענק של עדן בן זקן.

וינטר או סמוטריץ'? הדיון באולפן נפתח סביב הדיווחים על הצטרפותו המסתמנת של תא"ל (במיל') עופר וינטר לחיים הפוליטיים והקמת מפלגה חדשה. חברי הפאנל הציגו עמדות מנוגדות לחלוטין בנוגע להשפעת המהלך על מפת הימין והציונות הדתית. ח"כ משה קינלי טור פז תקף בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והביע תמיכה בווינטר: "ווינטר הוא כל מה שסמוטריץ' לא. הוא קרבי, תת-אלוף לעומת מש"ק בהק"ה. הוא לא היה בשבעה באוקטובר ויש לו משהו שלסמוטריץ' לעולם לא יהיה – כריזמה". טור-פז העריך כי המהלך יוביל לקריסת מפלגת הציונות הדתית אל מתחת לאחוז החסימה: "אנחנו נראה פה קרב ראש בראש... הראש של וינטר יותר חזק". מנגד, ד"ר יאיר אנסבכר הציג מבט רחב יותר על דמותו של וינטר: "ווינטר זה לא עוד מפלגה... וינטר יכול להיות המנהיג או אחד מהמנהיגים הלאומיים הבאים של ישראל". אנסבכר, שעבד עם וינטר בצבא, הדגיש את ניסיונו הרב: "הבן אדם היה מזכיר צבאי של ארבעה שרי ביטחון... הוא מכיר את הדברים מבפנים... הוא לא היה נכנס לפוליטיקה כדי להחליף את סמוטריץ' – זה קטן עליו". פרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי יצא להגנת שר האוצר: "בצלאל סמוטריץ' שר אוצר אולי בתקופה הכי קשה למדינת ישראל. שר אוצר זה כמו שוער בכדורגל, זה תפקיד כפוי טובה... וצריך לומר שסמוטריץ' צלח אותו בעיניי בהצלחה". על כך השיב טור-פז בביקורת נוקבת על המדיניות הכלכלית: "תשעה תקציבים הוא מהפיקציות הגדולות שמכרו פה, זה תעודת עניות לסמוטריץ' ולממשלת נתניהו, זה כישלון חרוץ". הוא הוסיף כי "חוץ מיו"ש... אין שום דבר טוב לומר על הקדנציה שלו". עו"ד בתיה כהנא-דרור הצטרפה למתקפה וטענה כי סמוטריץ' "מתח קווים אדומים לאורך המלחמה" אך בפועל שיתף פעולה עם לחימה שנוהלה כ"מלחמת שולל". לטענתה, "ווינטר היה מפרק ממשלה על דבר כזה". אנסבכר הוסיף ביקורת משלו על המתרחש ביהודה ושומרון, וטען כי נתניהו "נתן לו [לסמוטריץ'] לשחק בחצר האחורית... במקביל הוא שומר כל הזמן על האופציה לקדם את תוכנית קושנר ומדינה פלסטינית". טור-פז הוסיף כי סמוטריץ' איבד תמיכה בציונות הדתית בשל חוק הגיוס והעברת תקציבים שאינם מיועדים ליהודה ושומרון.

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סערת תשדיר הבחירות של ש"ס: "ציניות שאין לה תחתית"

הנושא השני שעורר סערה רבה באולפן היה סרטון הבחירות החדש של מפלגת ש"ס, המציג חייל חרדי השב לביתו לקראת שבת.

ח"כ טור-פז כינה את הסרטון "הרצחת וגם ירשת וציניות שאין לה תחתית". הוא הזכיר את התבטאויות העבר של הנהגת המפלגה: "שמענו את הרב יצחק יוסף, שמענו את דרעי שאומר 'אני גאה בילדים ובנכדים העריקים שלי'". עוד הוסיף טור-פז כי דרעי "מחרף את הרמטכ"ל בגלל שהרמטכ"ל אמר שהצבא קורס ושאי אפשר יותר בלי גיוס חרדים". הוא סיכם בכאב אישי: "שני הילדים שלי עכשיו במקומות מסווגים ואתה גאה בעריקים שלך? זה לא עובד ביחד".

עו"ד כהנא-דרור הציעה בלעג: "היה צריך להוסיף את הכתובית: צולם ביום שקר כלשהו".

יוסי סרגובסקי הציג ניתוח פוליטי של המהלך: "ש"ס ידעו כשהם הוציאו את הסרטון הזה שהוא יפסל כנראה בוועדת הבחירות וזה היה חלק מהאלמנט... הנה הרווחנו". עם זאת, הוא ציין כי המפלגה נחלשת בסקרים בשל המורכבות בקרב הציבור הספרדי, שבו משפחות רבות משלבות בין לימוד תורה לשירות קרבי.

כספי קטר לחמאס: מי נושא באחריות?

בעקבות ריאיון שקיים ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התפתח באולפן דיון נוקב סביב סוגיית העברת כספי קטר לרצועת עזה.

ד"ר אנסבכר הדגיש כי הקונספציה הייתה נחלת כולם: "כל מערכת הביטחון, כולם היו בקונספציה. הקונספציה לא נולדה אצל בנט. בנט קיבל 11 חודשים בערך שבהם העבירו לו ירושה... והוא מצא דרכים אחרות [להעברת הכסף]". הוא הוסיף כי מאז השביעי באוקטובר הכל השתנה: "קטר רצחה את הילדים שלנו, נקודה. מפה ואילך הקונספציה נשברה".

ח"כ טור-פז הסכים עם הניתוח המערכתי: "ביבי העביר כסף לקטר בקונסטלציה אחת, ביבי בנה את זה, יוסי כהן בנה את זה, בנט המשיך... נוצרה בעיה שהייתה בקונספציה של כולם".

צבי סוכות והפטיש: ריבונות או פרובוקציה?

במהלך השידור הגיעו דיווחים ותמונות של חבר הכנסת צבי סוכות מנפץ אנדרטה של מחבל בכפר מדעמה שליד שכם. המהלך גרר תגובות קשות מחברי הפאנל.

עו"ד כהנא-דרור תקפה בחריפות: "האיש נוסע עושה פרובוקציות... היום את הפסל הזה צריך להרוס, מי צריך להרוס אותו? משרד הביטחון. צבי סוכות כל כך חלש שהוא אפילו לא מצליח להרים את הפטיש הזה, ווינטר לפחות היה שובר אותו". היא הזהירה כי מהלכים כאלה פוגעים במעמדה הבינלאומי של ישראל ומבודדים אותה.

ח"כ טור-פז הגדיר זאת כ"פרובוקציה בשקל שרק מזיקה למדינת ישראל. ככה אנחנו מאבדים את הריבונות".

ד"ר אנסבכר מתח ביקורת על חוסר העקביות של ממשלת הימין: "מצד אחד זו ממשלת ימין מלא מלא... מצד שני המדיניות בפועל גם בעזה וגם בלבנון היא מדיניות רופסת המביאה לנו תבוסות והכלה". הוא קרא לציבור הימני הלאומי לצאת לרחובות ולדרוש מראש הממשלה להביא לניצחון אמיתי.

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הטוב, הרע והמיותר: נתניהו בהופעה של עדן בן זקן

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", התייחסו המשתתפים להגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להופעתה של עדן בן זקן בהיכל מנורה.

יוסי סרגובסקי טען כי "מדינה דמוקרטית, ראש ממשלה הולך לאיזה הופעה שבא לו".

לעומתו, עו"ד כהנא-דרור ביקרה את המהלך בחריפות על רקע היעדרותו של נתניהו מיישובי הצפון המפונים: "עדן בן זקן מקריית שמונה... הוא לא היה בקריית שמונה מאז תחילת המלחמה. במקום לקחת אחריות, ללכת קודם כל לחיילים ולנחם אבלים – זה הסיפור הגדול".

ח"כ טור-פז הגדיר את הביקור כ"רע ומיותר": "רע בגלל קריית שמונה... מיותר בגלל פינוי וחורבן בעשרות יישובים שלא ראינו את נתניהו בהם... אני לא רואה אצל נתניהו קמצוץ מלקיחת האחריות ומכובד הראש".

ד"ר אנסבכר, לעומת זאת, החמיא ליכולותיו השיווקיות של ראש הממשלה: "המהלך הזה מבחינה שיווקית צינית הוא גאוני... הוא פוליטיקאי מוכשר".

מנסור עבאס והמדינה הפלסטינית

חברי הפאנל דנו בהתבטאויותיו של יו"ר רע"מ מנסור עבאס, שמציג מסרים שונים בעברית ובערבית לגבי חזון המדינה הפלסטינית.

יוסי סרגובסקי ציין כי מדובר בטקטיקה פוליטית קלאסית: "מנסור עבאס עושה את זה – גרסה ערבית וגרסה יהודית... וזה המתכון להצלחה של הימין באירוע הזה".

עו"ד כהנא-דרור הזכירה את ההיסטוריה של נתניהו עצמו עם עבאס: "יש פה מופע של צביעות... הרב דרוקמן מארח פעמיים את מנסור עבאס לבקשת נתניהו כדי שיכשיר אותו... מי שקיבל ארבע פעמים את עבאס בבלפור... שלא יטיף ויספר סיפורים". ד"ר אנסבכר הוסיף כי "ביבי ברגעים אלו ממש... בונה מדינה פלסטינית דה-פקטו".

פינת הצל"ש והטר"ש השבועית

לסיום התוכנית, העניקו חברי הפאנל את הצל"שים והטר"שים שלהם לשבוע החולף: