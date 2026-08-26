ברגעי סכנה הם פורחים: חייהם של צלמי העיתונות

בשבוע הבא יפתח במוזיאון העיר חיפה אשכול תערוכות חדש באוצרותה של אוצרת המוזיאון, יפעת אשכנזי, הנושא את השם מראית עין – על צילום ואמת. האשכול כולל חמש תערוכות, שהוקמו בסיוע קרן בראון לצילום – הקרן להנצחת מורשת ורנר וענת בראון וקרן תרבות חיפה, ועוסקות בצילומי וצלמי עיתונות, ברובם חיפאים בעבר ובהווה ובעלי זיקה לעיר חיפה. התערוכות ילוו בהדרכה קולית בארבע שפות: עברית, ערבית, אנגלית ורוסית.

מראית עין – על צילום ואמת

התערוכה המרכזית היא תערוכה קבוצתית שמבקשת להכניס אותנו אל עולמם של צלמי העיתונות – האנשים שברגעי סכנה אינם נסוגים לאחור, אלא נעים אל תוך מוקד ההתרחשות, קשה ומטלטלת ככל שתהיה. באוסף מוזיאון העיר חיפה שמורים צילומי עיתונות החל משנות ה־20 של המאה הקודמת, ולצידם מוצגים בתערוכה צילומים של צלמי עיתונות עכשוויים, המתמקדים בעיקר באזור הצפון בשנים האחרונות. המפגש בין הצילומים ההיסטוריים לתיעוד העכשווי מאפשר לבחון את עבודתם של הצלמים, את הבחירות שהם נדרשים לקבל ברגעים של משבר, ואת כוחו של הדימוי הצילומי ללכוד שבריר שנייה ולהפוך אותו לעדות שתישאר לאורך שנים.

בעידן שבו כמעט כל אדם מחזיק מצלמה ומייצר אינספור דימויים מדי יום, התערוכה מבקשת לשאול: האם אירוע באמת התקיים אם לא תועד? האם צילום יחיד יכול להכיל את האמת כולה? ומהו תפקידו של צלם העיתונות בעולם שבו הגבול בין אמת, פרשנות ודימוי הולך ומיטשטש? הצילומים נבחרו על ידי הצלמים עצמם, ומאפשרים להם לספר לא רק את סיפורו של האירוע, אלא גם את החוויה האישית, נקודת המבט והדילמות הכרוכות במעשה הצילום. לצד התצלומים מוצגות עבודות העוסקות בטכנולוגיית הצילום ובפעולת התיעוד עצמה, בדיאלוג עם אוסף מוזיאון העיר חיפה.

הצלמים המשתתפים בתערוכה: אבישג שאר-ישוב, אורן זיו, איליה יפימוביץ', אלעד גרשגורן, אמיר לוי, גיל נחושתן, הרצי שפירא, צבי רוגר, שחר עזרן, שיר טורם, שרון צור, רמי שלוש.

יועץ מקצועי לתערוכה: ליאור אל-חי.

עודד הירש: 8 שניות

תערוכת היחיד של הצלם אמן עודד הירש מבקשת לערער את האמון שאנו נותנים בצילומים. אם בעבר הצילום ביקש להוכיח שאירוע התרחש, כיום עלינו לשאול האם כל דימוי שאנו רואים אכן מעיד על אירוע שהיה. בעידן שבו הבינה המלאכותית הגנרטיבית מערערת את הגבול בין מציאות לאשליה, בין מקור לזיוף, גם האמון בדימוי הצילומי ובמוסדות ששומרים אותו – ארכיונים ומוזיאונים – עומד למבחן.

העבודות של עודד הירש נוצרו מתוך תצלומי סטילס קיימים: באמצעות הנפשת הדימויים והפיכתם לסרטונים באורך של שמונה שניות, הוא יוצר רצפים חדשים המתארים אירועים שהתרחשו, אך מעולם לא תועדו באופן הזה.

ורנר בראון: צלם עיתונות

ורנר בראון (1918–2018) נולד בנירנברג, גרמניה, ועלה לארץ ישראל בשנת 1946. שנה לאחר מכן הקים את "פוטו בראון" בירושלים, ובהמשך פעל במשך עשרות שנים כצלם עיתונות עצמאי. במהלך מלחמת העצמאות תיעד את הלחימה בירושלים, ולאחריה המשיך לתעד את מדינת ישראל – מלחמותיה, נופיה, אנשיה ורגעים מרכזיים בתולדותיה. צילומיו פורסמו בעיתונים ובסוכנויות צילום בארץ ובעולם והפכו לחלק מהזיכרון החזותי של המדינה. בתצוגה מוצגים צילומים של חיפה שצילם בראון לאורך השנים. דרך מבטו נפרשת העיר על מגוון פניה – מהמרחב התעשייתי והרחובות ועד לאנשים ולרגעים היומיומיים שהרכיבו את חיי העיר.

רונן זן: הנוף זוכר

תערוכת היחיד של הצלם אמן רונן זן נולדה מתוך מפגש עם אוסף הצילום ההיסטורי של מוזיאון העיר חיפה ומתמקדת בתצלומים משנות ה־30, שבהם מופיעות דמויות דרוזיות במרחב העירוני של חיפה. הדימויים עוררו אצל רונן זן זיכרון אישי של סבו, שעבר מסוריה לחיפה כדי לעבוד בעיר ובהמשך השתקע בארץ והקים משפחה. מבלי לדעת מי הם המצולמים, זן יוצר דיאלוג בין הזיכרון האישי לבין הארכיון הציבורי: באמצעות טכניקת המסך הירוק הוא מכניס את גופו אל תוך התצלומים, ובמערכת אינטראקטיבית מזמין גם את המבקרים להפוך לחלק מהם.

הפריים הבודד

במסגרת הקורסים ״הדימוי הטכנולוגי העכשווי״ בהנחיית עודד הירש ו״הפריים הבודד – צילום בפורמט גדול״ בהנחיית יעקב ישראל, במחלקה לצילום וקולנוע בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה, השתמשו הסטודנטיות באוסף הצילום של מוזיאון העיר חיפה כמקור השראה ליצירה חדשה. כל סטודנטית בחרה תצלום היסטורי אחד מתוך האוסף ויצאה בעקבותיו למסע המשלב מפגש ממשי עם המרחב העירוני, לצד התנסות בטכנולוגיות של בינה מלאכותית. באמצעות מצלמות אנלוגיות בפורמט גדול הן חיפשו בהווה את נקודות המבט שהשתמרו בתצלומים הישנים, ובחנו כיצד ניתן לפגוש מחדש את הנוף, האנשים והזיכרונות הטמונים בארכיון. בשלב השני הוזנו התצלומים והזיכרונות אל כלים ג׳נרטיביים, שאפשרו לסטודנטיות להרחיב את הדימויים ולברוא סביבם מציאויות חדשות ומדומיינות.

לדברי יפעת אשכנזי, אוצרת מוזיאון העיר חיפה: "צילום תמיד היה קשור לניסיון שלנו ללכוד את המציאות, לשמר רגע ולתת לו משמעות. התערוכה המרכזית באשכול הנוכחי מתמקדת בכוחם של צלמי העיתונות ובעבודתם האמיצה והמורכבת, בהתכתבות עם צילומי עיתונות מאוסף מוזיאון העיר. בנוסף, נוגע האשכול בנושא חשוב ורלוונטי מתמיד- דווקא היום, כשאפשר לייצר דימויים שנראים אמיתיים לחלוטין גם בלי שאירוע כלשהו התרחש, אנחנו נדרשים לחשוב מחדש על היחסים שלנו עם הצילום ועל האמון שאנחנו נותנים בו. התערוכות מבקשות להתבונן במתח הזה שבין דימוי למציאות, בין תיעוד לפרשנות ובין מה שאנחנו רואים לבין מה שאנחנו מאמינים שקרה. עבורי, זו גם הזדמנות להציג צילומים ממחסני האוסף ולתת ביטוי לפרשנויות חדשות לגביו".

פעילות לילדים

בנוסף לתערוכות יוכלו ילדים ליהנות מחדר אינטראקטיבי עם מספר משחקים ופעילויות הקשורות לצילום: הילדים יוכלו להפוך לצלמי עיתונות, לבחור בעצמם דימוי ולכתוב עליו כתבת עיתון. בתוך התצוגה יהיה אפשר ללמוד על מונחים הקשורים לצילום כמו פוקוס, זום אין וזום אאוט ועוד. בחדר נוסף יוכלו הילדים לגזור מצלמה ולייצר סרט פילם, ממש כמו פעם. שדרות בן-גוריון 11, חיפה.