לאחר 55 שנה: המטבע שהוטמן נמצא - והפרס עדיין היה בתוקף

שיפוץ שגרתי בבית בעיר ביסטר שבמחוז אוקספורדשייר באנגליה הסתיים בגילוי מפתיע במיוחד: מטבע ישן וכרטיס מסתורי, שהמתינו בתוך אחד הקירות במשך 55 שנה.

אלי מיד סיפרה כי המטבע ניתז לפתע אל החדר לאחר שבן זוגה הפיל קיר במסגרת עבודות השיפוץ. לצדו נמצא כרטיס ביקור ישן, שעל גבו נכתב כי המטמון הזעיר הושאר במקום בשנת 1971 בידי החשמלאי דייוויד ג'אד. מתחת לכך הופיעה הבטחה: "פיינט אחד של הבירה הטובה ביותר, אם הפני יוחזר".

המטבע עצמו היה פני בריטי משנת 1945. מיד פרסמה את התגלית בפייסבוק בניסיון לאתר את האיש שהשאיר אותו, והפנייה הובילה לבסוף להלן ראסל, בתו של ג'אד. לדבריה, אביה, כיום בן 92 ומתגורר במחוז דבון, נהג להחביא מטבעות וכרטיסים בנכסים שבהם עבד כקבלן חשמל. הבית שבו התגלה המטבע היה מיוחד מעט יותר, שכן ג'אד עצמו התגורר בו בעבר.

ראסל הסבירה כי אביה עשה זאת כמעין בדיחה וכדי להשאיר אחריו סימן קטן המעיד שהיה במקום. לדבריה, מטבעות נוספים עדיין מוחבאים בנכסים אחרים באזור, אך אביה מסרב לגלות היכן בדיוק נמצאים המטמונים. עד עתה, במשך יותר מחצי מאה, איש לא פנה אליו כדי לדרוש את הפרס.

לאחר איתורו של ג'אד הועבר למוצאים סכום השווה למחירו של פיינט בירה, והם מתכננים לממש את ההבטחה בפאב מקומי בביסטר, שאותו ניהל בעבר אביו של ג'אד. המטבע עצמו הוחזר למיד, כדי שיוכל להישאר בבית ולהמשיך את הסיפור יוצא הדופן שהחל בשנת 1971.