נדידת הסתיו החלה: אלפי חסידות בערבה

חסידות בערבה ( צילום: דליה מטמון )

בשיא הקיץ, החלה נדידת הסתיו, ולהקות של אלפי חסידות לבנות, כבר נצפו בערבה התיכונה, בדרכן מאירופה לארצות החמות באפריקה, שם תשהינה בחודשי החורף. לקראת המסע במדבריות של אפריקה, הן עוצרות בלב המדבר, באחת מהנקודות בה יכולות לנוח, לגמוע מים ולאכול.