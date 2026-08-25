נדידת הסתיו החלה: אלפי חסידות בערבה

בשיא הקיץ, החלה נדידת הסתיו, ולהקות של אלפי חסידות לבנות, כבר נצפו בערבה התיכונה, בדרכן מאירופה לארצות החמות באפריקה, שם תשהינה בחודשי החורף. לקראת המסע במדבריות של אפריקה, הן עוצרות בלב המדבר, באחת מהנקודות בה יכולות לנוח, לגמוע מים ולאכול.
עדי מטמון, מדריך טיולים בכיר ורעייתו דליה, ממושב עין יהב,תיעדו את החסידות במהלך טיסה בשמי הערבה התיכונה. "בעונת הנדידה, החסידות נודדות מרחקים של מאות קילומטרים ביום, ומגיעות אלינו לאחר שהן מתעייפות מהמסע. אנו שמחים שהן בוחרות מדי שנה לעצור דווקא בערבה התיכונה, שמהווה עבורן מקום מקלט ומנוחה ממסען הארוך.
לחסידות חוש ניווט מופלא המאפשר להן לשוב בדיוק לאותם המקומות משנה לשנה" אומר עדי.
מעל 600 אלף חסידות
בכל שנה בסתיו, חולפות מעל ישראל מעל 600 אלף חסידות, הבוגרות בצבעי הלבן והשחור, והגוזלים שבקעו בעונת האביב ואך למדו לעוף, בצבעם הכהה יותר. החסידות הן עוף גדול, בעלות צוואר ורגליים ארוכות. אורך גופה החסידה כ-100 ס"מ, מוטת כנפיים עד 180 ס"מ, ומשקל בין 2.5-4.5 ק"ג.