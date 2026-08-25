יועצו לשעבר של בנט: "צריך לפתוח מרפאות לילדי עזה"

נפתלי בנט ( יונתן שאול / פלאש90 )

‏איש התקשורת עוז סימינובסקי, שהודיע לפני מספר חודשים כי הוא מצטרף לבנט, אך פרש לאחר שלושה שבועות בלבד, מעורר היום (שלישי) סערה ברשת, לאחר שקרא לפתוח מרפאות לילדי עזה.

"אני בעד לפתוח מרפאה לילדי עזה. זה היה צריך להיות רעיון של מדינת ישראל", טען סימינובסקי. ‏עוד הוא הוסיף: "חסד הוא אחד הגורמים החשובים בהשפעה על דעת קהל. חמאס עצמו התחיל כארגון חסד. אם ישראל היתה מדינה עם אסטרטגיה, היא היתה פותחת את המרפאה ברעש וצלצולים. מכוונת ומדריכה משפחות מהעולם. מרעיפה תכנים חינוכיים ומשעשעים לכאורה על החולים וממשפחותיהם. מגבשת קואליציית צדקה בינלאומית לעזה תחתיה (או בחכמה תחת פרוקסי הומניטרי שישראל בפועל מאחוריו). היא היתה ממנה לבית החולים דוברות ומערך מדיה ויח"צ ומשם מייצרת כמות אינסופית של מדיה ערוכה ובנויה היטב עם המון תודה לארגונים הישראליים. והיא היתה מתגמלת ומתמקמת בתחומי בית החולים התנגדות גלויה לחמאס ותמיכה בגורמים מתחרים".

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עוד הוא אמר: "כך פועלים אקטיבית לערער את דרך הטרור, בשיטות שעולם הטרור אימץ כבר לפני דורות. כך מערערים משטר מבפנים כפי שהטרור מערער במערב כבר שנים. ככה משתמשים בחסד כנשק נגד האויב וגם, זה סתם מעשה טוב, לעזור לילדים. כך גם במידה מסוימת עשינו בסוריה בעת מלחמת האזרחים ועל פי מקורות זרים זה עזר לנו מאוד בשנים שאחר כך.

‏הבעיה שמבחינה תקשורתית פוליטית אנחנו מכורים להתנהלות של חרדה. התנהלות שרואה רק דרך קנה הנשק ולא מכירה אף שיטה רכה להתשה, שחיקה ופיצול של האויב כדי להכריע אותו. מי שנלחם בהיסטריה ובמקסימום תשומות כח, סופו להתברבר, לכלות את המשאבים שלו, להכשל בניצול הזדמנויות ובטווח הרחוק להפסיד לכל אויביו. הטרגדיה היא שכשאנחנו חוטפים את העונש על ההתנהלות הזאת, אנחנו בתגובה מתבצרים בה. פחות להיות רוסיה. יותר להיות קטאר. חבל שאנחנו לא מפנימים את זה".