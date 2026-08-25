אזרבייג'ן תובעת את CNN בגלל דיווח על ישראל

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב ( ריצ'רד גוליארט\שאטרסטוק )

מקרה חריג של מדינה שתובעת כלי תקשורת אירע לאחרונה כשממשלת אזרבייג’ן שמשרדיה ממוקמים בעיר באקו, הגישה תביעה ייצוגית נגד רשת התקשורת האמריקנית CNN.

משרדי CNN ( שאטרסטוק )

אזרבייג’ן נגד העולם

התביעה הוגשה בעקבות שלושה פרסומים שונים במהלך המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן המבוססים על מקור אלמוני ולא מזוהה בשמו, בהם טענה CNN ששטחים באזרבייג’ן משמשים לאימונים ואף לנקודת יציאה לתקיפות של כוחות צה"ל באיראן.

רוב המדינות שהיו נתקלות בפרסום כזה היו פשוט מכחישות את הדיווח ואף מגנות את חוסר האחריות של הרשת המפרסמת. אזרבייג’ן החליטה לקחת את המאבק בתקשורת העולמית צעד אחד יותר רחוק מגופים מדיניים ששומעים חרפתם ואינם משיבים..

דונלד טראמפ ( noamgalai / Shutterstock )

חוקי המשחק משתנים

פרשנים מדיניים ומנתחי מהלכים פוליטיים רואים בהגשת תביעה של ממשלה זרה את רשת התקשורת האמריקנית המפורסמת בעולם סימן משמעותי לשינוי כללי המשחק התקשורתי בזירה הבינלאומית, באופן שעשוי להחמיר את כללי הפיקוח על ידיעות ומקורן. במקרה זה, ממשלת אזרבייג’ן שכרה לטיפול בתיק התביעה נגד CNN את העו"ד האמריקני ויין דניסון, שהתפרסם בקהילה המשפטית הבינלאומית אחרי שהצליח לזכות מאשמה את השחקן האמריקני ג’וני דפ בתביעה שהגישה נגדו אשתו לשעבר אמבר הרד.

עו"ד דניסון טען שהפרסומים של CNN על אזרבייג’ן שלכאורה "אירחה" בשטחה כוחות צבא ישראליים שפעלו נגד איראן "מסכנים את החיים של אזרחים ואישי ציבור באזרבייג'ן". CNN סירבה להגיב לידיעות התביעה האזרבייג’נית נגדה אך הבהירה כי היא "עומדת איתן מאחורי כל הדיווחים שלה". זאת בניגוד לעמדת הנשיא דונלד טראמפ, שלאחרונה תועד כשהוא סותם את הפה לכתבת CNN במסיבת עיתונאים בבית הלבן ומכנה אותה ואת הרשת "פייק ניוז".

משמעות הפרשה החריגה בה ממשלה תובעת את התקשורת היא שהדבר יוצר תקדים חדשני לפיו כל רשת תקשורת, כולל אלה שמשחירות את ישראל בכל הזדמנות, תצטרך להגן משפטית על מקורותיה ולעבור למצב "צפה פגיעה" בכל פעם שתפרסם מקור עיתונאי ללא שם-תואר ופנים מהימנים.