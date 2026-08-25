גדי טאוב מזהיר: "הוא יצטרף לליברמן ויפרק את גוש הימין"

גדי טאוב, ארכיון ( סרוגים )

‏העיתונאי והסופר ד"ר גדי טאוב, התייחס היום (שלישי) לדיווח של מיכאל שמש בחדשות 13, בו נטען כי עופר וינטר לא שולל ישיבה תחת ליברמן. טאוב אמר: "לא הופתעתי ככה מאז שמצאתי ביסקוויט בתחתית של הקרמבו. וינטר הוא לא חלק מגוש הימין. הוא יחכה שליברמן יעשה בנט ויישאר תחתיו תמורת תיק הביטחון. לא יודע אם הוא בסוף יסכים לשבת יחד עם עבאס, אבל לא תהיה לו שום בעיה להשתתף בניסיון לפרק את גוש הימין, בתקווה שהליכוד יתפורר".

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טאוב אינו הראשון. במחנה הימין תוקפים בימים האחרונים את וינטר, טוענים כי הוא חסר אחריות שמסכן את גוש הימין, ואף הקיצוניים מתריעים וטוענים כי הוא עשוי לחבור לאיזנקוט אם לנתניהו לא תהיה אפשות להקים ממשלה.

נזכיר כי הערב וינטר צפוי להודיע על הקמת מפלגתו וייתכן כי גם על חלק מחבריה.