נתניהו החליט: התפקיד החדש של זאב אלקין בליכוד

זאב אלקין ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הליכוד הודיע היום (שלישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את השר זאב אלקין למנהל מטה העולים של המפלגה לקראת מערכת הבחירות הקרובה. במסגרת תפקידו החדש, אלקין יצטרף גם לצוות שינהל את קמפיין הליכוד.

במפלגה מסרו: "לקראת מערכת הבחירות הקרובה החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את השר זאב אלקין למנהל מטה העולים של הליכוד". על פי הליכוד, תחום האחריות של אלקין יכלול את ניהול כלל הפעילות של המפלגה מול מגזר העולים. הוא יישא בתפקיד לאורך תקופת מערכת הבחירות ועד לקיומן, ובמקביל יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה.

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המינוי מעניק לאלקין שני תפקידים במסגרת ההיערכות לבחירות: ניהול מטה העולים והשתתפות בצוות המנהל את הקמפיין הכללי של הליכוד. במפלגה לא פירטו כיצד יורכב המטה, מי יהיו חבריו או אילו פעילויות הוא צפוי לקיים, אך הבהירו כי אלקין יהיה האחראי על כלל העבודה מול ציבור העולים עד הבחירות.

"‏השר אלקין יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ויהיה אחראי על כלל הפעילות מול מגזר העולים עד הבחירות", נמסר מטעם הליכוד.

כאמור, בפריימריז האחרונים בליכוד זכה השר זאב אלקין בכמעט 23 אלף קולות, אך סיים במקום ה-32, שנחשב למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.