שיעור ראשון: 5 דברים לחיזוק הקשר בין הורים למורים 

כמו בכל שנה בסוף חודשי הקיץ ובלי שנרגיש, קרב ובא היום הראשון בספטמבר המסמל עבור הורים רבים את תחילתו של החופש הקטן עד חגי תשרי, שמאפשר להם לחזור לעבודה סדירה ולהתכונן בשמחה לתקופה המיוחלת והשגרתית המכונה "אחרי החגים".

רגע לפני ששוקעים בשגרתיות המשעממת ובתקווה בעזרת השם גם נטולת אירועים שליליים חריגים ומשבשי חיים, כדאי להוסיף רשימה של 5 נקודות למחשבה בלוח המשימות של כל הורה ומורה, כדי להתחיל את שנת הלימודים הבאה עלינו טובה ברגל ימין ובשיתוף פעולה מועיל לאורך זמן.