מילואימניק דורש להדיח עו"ד ישראלית שהפלילה אותו בבריטניה 

אילוסטרציה ( צילום: נוצר בכלי AI )

ר', אזרח ישראלי-בריטי המשרת כחייל מילואים בצה"ל, הגיש באמצעות ארגון "שורת הדין", תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב נגד עו״ד מיכל פומרנץ.

בתלונה הוא דורש להדיח אותה מהלשכה, בטענה שסייעה לארגון פרו-פלסטיני בניסיון להעמידו לדין בבריטניה בשל שירותו בצה"ל. התלונה הוגשה בעקבות חוות דעת שהעניקה עו"ד פומרנץ להליך פלילי שיזם בבריטניה הארגון הפרו-פלסטיני International Centre of Justice for Palestinians. במסגרת ההליך ביקש הארגון להעמיד את ר' לדין לאחר ששב לישראל והתייצב לשירות מילואים בצו 8 בעקבות טבח 7 באוקטובר. לא בשל מעשה שביצע במהלך שירותו, אלא בשל עצם שירותו בצה"ל. בקשת המעצר נגד ר' התבססה על חוק בריטי משנת 1870, שנועד במקור למנוע מנתינים בריטים לשרת בצבאות זרים בעת מלחמה. לפי התלונה, הארגון ביקש להחיל את החוק על אזרחים בריטים ישראלים המשרתים בצה"ל, ואף הצהיר כי בכוונתו לקדם הליכים נגד לפחות תשעה חיילים נוספים.

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בית משפט השלום בווסטמינסטר דחה באפריל 2026 את הבקשה להוצאת זימון נגד ר'. על פי התלונה, בית המשפט קבע כי הבקשה הייתה שגויה מבחינה משפטית, חסרה מבחינה ראייתית ופגומה מבחינה פרוצדורלית. עוד נטען כי בית המשפט מצא שההליך שימש לקידום אג'נדה פוליטית ואידיאולוגית ולא לעשיית צדק ביחס לעבירה מסוימת.

בארגון "שורת הדין" אשר הגיש בשם ר' את התלונה, מציינים כי חוות דעתה של פומרנץ הייתה רכיב מרכזי בניסיון להציג את חזרתו לישראל בעקבות צו 8 כבחירה וולונטרית וכ"התגייסות" חדשה לצבא זר. לדבריהם, חוות הדעת הציגה באופן מטעה את הדין הישראלי, שלפיו צו מילואים מחייב את החייל להתייצב, על אחת כמה וכמה צו 8 אשר מגייס חיילים למלחמה, ועל כן ההתייצבות איננה וולנטרית כלל.

עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, נשיאת ארגון "שורת הדין" מסרה: "מדובר בחציית קו אדום חמורה. לא ייתכן שעורכת דין ישראלית תנצל את רישיון עריכת הדין ואת מומחיותה כביכול בחוק הישראלי כדי לסייע לארגון אנטי ישראלי מסוכן להפוך את עצם השירות בצה"ל לעבירה פלילית במדינה זרה. חוות דעתה נועדה לסלול את הדרך למעצרם ולכליאתם של חיילי מילואים שמילאו את חובתם החוקית לאחר הטבח הנורא. אנו מצפים מלשכת עורכי הדין לפעול בנחישות ולהבהיר כי חברות בלשכה אינה יכולה לשמש כלי לרדיפת חיילי צה"ל בארץ ובעולם".