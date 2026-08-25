משה פייגלין תקף היום (שלישי) בחריפות את הכנסת האספקה לרצועת עזה במהלך המלחמה, וטען כי ממשלת ישראל הפכה בפועל למי שמספקת לחמאס את התנאים להשתקם ולהיערך מחדש. "ממשלת ישראל הפכה למחלקת הלוגיסטיקה וההזנה של חמאס", כתב.

לדברי פייגלין, במשך שלוש שנים הוא התריע מפני הכנסת האספקה לרצועה: "שלוש שנים צעקתי מעל כל במה שלהכניס אספקה לאויב בשעת מלחמה זו בגידה מוסרית, טירוף מערכות ואיוולת ביטחונית שאין לה אח ורע בהיסטוריה האנושית".

פייגלין טען כי מדי יום חוצות את הגבול מאות משאיות, וכי לצד מזון וציוד הן מעבירות גם חומרים ואמצעי לחימה. לדבריו, אלה מאפשרים לחמאס "להשתקם, לעמוד על הרגליים ולהיערך בנחת לטבח הבא באזרחי ישראל".

בהמשך התייחס פייגלין לדוח רשמי של יוניסף, שלטענתו סותר את הטענות בדבר רעב המוני ברצועה. "אין רעב, אין שמץ של תת-תזונה המונית, ושיעור הדלדול בעזה עומד על 0.5% בלבד, הנמוך ביותר באזור כולו", כתב. עוד טען כי הבעיה המרכזית שמתפתחת ברצועה בעקבות הכנסת האספקה היא השמנת יתר.