מיני פלוטניק: רביד פלוטניק ומאי גריאני הפכו להורים

רביד פלוטניק ( (צילום ירדן רוקח) )

בשעה טובה ומוצלחת: רביד פלוטניק ואשתו, השחקנית מאי גריאני, הפכו להורים לראשונה והביאו לעולם את ילדם הראשון. ואם תהיתם - כן, אפשר כבר להגיד שמיני פלוטניק הגיע לעולם.

הבשורה המשמחת מגיעה קצת יותר משנה אחרי שהשניים עמדו מתחת לחופה. פלוטניק וגריאני נישאו באוגוסט 2025, אחרי שנאלצו לדחות את החתונה שתוכננה במקור לחודש יוני בעקבות המלחמה מול איראן.

רביד ומאי ( צילום: אינסטגרם )

מהמסך לחיים האמיתיים

סיפור ההיכרות של השניים התחיל דווקא דרך המסך. פלוטניק ראה את גריאני בסדרה "מנגן ושר", שבה השתתף גם חברו הטוב בר צברי, וביקש ממנו להכיר ביניהם. השניים החלו לצאת בשנת 2022, עברו גם פרידה קצרה בדרך, חזרו יחד - ומשם הקשר כבר התקדם במהירות.

בינואר 2025, במהלך חגיגות יום הולדתו, פלוטניק כרע ברך והציע לגריאני נישואים, וכמה חודשים לאחר מכן הם כבר הפכו לבעל ואישה. בחודש אפריל האחרון הגיע השלב הבא, כשהשניים חשפו שהם מצפים לילד ראשון. גריאני שיתפה תמונות עם הבטן ההריונית והפכה את הבשורה לרשמית.

כעת, כמה חודשים אחרי החשיפה, המשפחה הקטנה שלהם מתרחבת - ורביד ומאי נכנסים לתפקיד חדש לגמרי: אבא ואמא.