התמונה המדאיגה שהעלה גיא הוכמן: "אני במיון יותר מאשר על הבמה"

גיא הוכמן ( גיא הוכמן בראיון לסרוגים )

גיא הוכמן מצא את עצמו שוב במיון, והפעם בעקבות פציעה של בנו הקטן עוז. הקומיקאי פרסם תמונה שבה נראה הילד כשפניו מכוסות בדם ומצחו פתוח, וסיפר לעוקביו כי הביקורים בבית החולים הפכו כמעט לעניין שבשגרה עבור המשפחה.

"אני במיון באוגוסט יותר מאשר על הבמה", כתב הוכמן. "גיא הוכמן על סטרואידים הילד הזה. אנחנו עם עשר עיניים עליו ואיכשהו יש לו על הפרצוף כבר יותר צלקות משיניים".

"זה קופץ ראש על בטונדה"

גם מתוך הדאגה, הוכמן נשאר נאמן לסגנון שלו ותיאר בהומור את ההבדל בין שני בניו: "איך אחיו הגדול יצא שוטר תנועה וזה קופץ ראש על בטונדה. חיפזון וזהירון".

בהמשך התבדח גם על תדירות הביקורים בקופת החולים: "מסכנה מכבי מפסידה עליו. התקשרו, הציעו לנו להעביר אותו לכללית, אמרתי להם: זה הכוכב שלי".

את הפוסט הוא חתם בנימה אוהבת, כשהבהיר כי למרות הפציעות והבהלה, הוא לא היה משנה דבר באופיו של עוז: "שרק יישאר ככה. עם הצלקות, בלי השיניים ומפוצץ בכמות לא סבירה של שמחת חיים".

גיא הוכמן ( צילום: קשת 12 )

כבר אז הוא הזהיר: "עוז לא רואה בעיניים"

האנרגיות של עוז אינן הפתעה עבור מי שעקב אחרי דבריו של הוכמן בעבר. בריאיון לסרוגים לפני כמה חודשים הוא סיפר כי דווקא בנו הקטן הוא זה שירש ממנו את השטויות והפך ל"מיני גיא הוכמן" של המשפחה.

בעוד שאת בנו הגדול רום הגדיר כרגוע ומאופק, על עוז סיפר כי הוא "לא רואה בעיניים", עושה בלגן ומסתובב בבית כשהוא מרוח בשוקולד. הפעם, האנרגיות הבלתי נגמרות שלו הסתיימו בביקור במיון - אך גם ברגע הזה הוכמן הצליח לשלב בין הדאגה הגדולה לאהבה ולהומור שמזוהים איתו.