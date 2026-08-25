במטוס פרטי: אלו האורחים שהוטסו לחתונת עומר אדם

הדרך לחתונה המדוברת של השנה עוברת בטרמינל VIP. חברות, בני משפחה וכוכבים מכל התחומים התייצבו בטרמינל פתאל ועלו על מטוס פרטי בדרך לריביירה האיטלקית, שם ינשא בסוף השבוע עומר אדם ובת זוגו סשה.

רשימת המוזמנים שנתפסה בעדשת המצלמה לפני ההמראה הייתה עמוסה בשמות מנצנצים. בין החברים הטובים שהגיעו להרים ולחגוג מקרוב נצפו אביב גפן ואשתו שרון קאופמן, שיצטרכו לתמרן בלוח הזמנים וימריאו חזרה לישראל כבר ביום חמישי הקרוב. לצידם התייצבו גם שי וערן זהבי, שהגיעו בסטייל המוכר כדי לקחת חלק בחגיגה. כך על פי הפרסום באתר Pplus.

אל הסלבס הצטרפו גם בני המשפחה הקרובים, ובהם סבו של עומר, שמואל אדם, שהגיע יחד עם הסבתא. השניים נראו נרגשים במיוחד בדרך למטוס, כשהם מחכים בקוצר רוח לראות את הנכד מתחת לחופה. החגיגות באיטליה צפויות להימשך לאורך כל סוף השבוע הקרוב ולהבטיח לא מעט רגעים פוטוגניים.