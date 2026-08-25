 וינטר יצטרף לאיזנקוט? "יצטרך להשלים ל-61"

עופר וינטר ( טל גל\פלאש 90 )

היועץ האסטרטגי רועי לחמנוביץ', התייחס היום (שלישי) ברדיו 'קול ברמה' לשאלה המרכזית, מה יעלה בגורלן של כל המפלגות הקטנות.

תחילה הוא טען כי לא קיים באמת "גוש שלישי" אמצעי במפת המפלגות. בסופו של דבר, כל מפלגה או דמות פוליטית נדרשת לבחור צד ולהשלים ל-61 חברי כנסת לצורך הרכבת קואליציה. תא"ל במיל' עופר וינטר, צפוי להשיק הערב את מפלגתו. "בזירת הציונות הדתית, השקת מהלך פוליטי או ריצה של עופר וינטר מעוררת עניין רב בשל דמותו הכריזמטית והרקע הביטחוני שהוא מביא – רכיבים שחסרים כיום בהנהגת המגזר", אמר לחמנוביץ'.

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עוד הוא הוסיף: "עם זאת, קיים פער מרכזי: לבצלאל סמוטריץ' יש מנגנון שטח עמוק ויציב ברחוב יפו ובכל רחבי הארץ, הכולל תנועות נוער, ישיבות ותשתיות מפלגתיות, בעוד שכוחו של וינטר נשען בעיקר על אהדה ציבורית ברשתות ולא על תשתיות בנויות.

ההמלצה האסטרטגית לסמוטריץ' היא להציע לווינטר שיתוף פעולה ושיריון ברשימה ("ריצ'רץ'"). מהלך כזה יעמיד את וינטר במבחן: אם יסרב, סמוטריץ' יוכל למתג את הצעד שלו כאינטרס אישי ולא כצעד ערכי".

בנוגע למשה פייגלין אמר היועץ: "באשר למשה פייגלין, הדרך היעילה ביותר עבור מפלגות הימין להתמודד עמו היא התעלמות כמעט מוחלטת. פייגלין נוטה לרוץ עד הסוף מתוך חוסר נכונות לחיבורים ולקחת עמו קולות רבים שאינם עוברים את אחוז החסימה, ולכן התייחסות ישירה אליו רק מעצימה את נוכחותו".