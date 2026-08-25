( (צילום אילן בשור) )

הזמר והיוצר שולי רנד פרסם היום (שלישי) בחשבון האינסטגרם שלו הודעה רשמית על סיום הליך הגירושין מאשתו הראשונה מיכל. "בחסדי השם ובשעה טובה, אחרי עליות ומורדות נתתי גט, ומיכל קיבלה בכבוד וברצון טוב", כתב רנד. "והאמת והשלום אהבו".

הפרסום מסמן את סיומו הרשמי של פרק ארוך ומורכב בחייהם של השניים, שהיו נשואים במשך עשרות שנים והביאו לעולם שבעה ילדים משותפים. בשנים האחרונות עמד הסכסוך ביניהם במרכזו של מאבק ציבורי ומשפטי שכלל האשמות הדדיות וטענות קשות. הסכסוך שהסעיר את הציבור הסיפור עורר סערה ציבורית גדולה לאחר שרנד נישא בשנת 2021 לאשת התקשורת צופית גרנט, בעקבות היתר הלכתי שקיבל מרבנים, בזמן שהליך הגירושים ממיכל עדיין לא הושלם באופן רשמי. מאז נמשך המאבק בין הצדדים, כשגם גרנט מצאה את עצמה לא פעם במרכז הביקורת הציבורית. לאורך השנים טענה מיכל כי שולי אינו מקיים קשר רציף עם חלק מילדיהם ואינו מסייע להם מבחינה כלכלית, בין היתר בכל הנוגע להוצאות רפואיות. במקביל, היא דרשה להשלים את הגירושים באופן רשמי ולקבל כספים שלטענתה מגיעים לה במסגרת ההליך המשפטי והעסק שניהלו השניים במהלך נישואיהם.

שולי רנד ( גרשון אלינסון / פלאש90 )

המפגש ברבנות

לפני מספר ימים הגיעו השניים יחד לרבנות כדי להשלים באופן רשמי את הליך הגירושים. השניים תועדו כשהם עולים במדרגות ונכנסים לבית הדין, במפגש שסימן את סיומו של פרק ארוך ומורכב בחייהם.

רק לאחרונה התייחסה גרנט לביקורת שספגו היא ובעלה בעקבות הסכסוך. בריאיון שהעניקה, שיתפה בתקופה הקשה שעברה ובמשבר הבריאותי והנפשי שחוותה בשלוש השנים האחרונות, כשהיא התמודדה עם טראומה משפחתית קשה וצינתור לב דחוף.

כעת, עם סיום ההליך הרשמי, נדמה כי שני הצדדים יכולים לפתוח פרק חדש בחייהם. הפרסום של רנד, שנוסח בלשון מתונה ומכבדת, מבטא רצון לסגור את הפרק הכואב ולהמשיך הלאה.