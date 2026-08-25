לקראת חתונתו המפוארת של הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ' באיטליה, נחשפה הקלטה משעשעת במיוחד שהושמעה לאורחי החתונה במטוס הפרטי שהמשפחה שכרה עבורם. בהקלטה, שפורסמה בחשבון האינסטגרם של "ערב טוב עם גיא פינס", נשמע קולו של יניב אדם, אבא של עומר, מוסר הוראות מפורטות לאורחים – בהומור אופייני ובמינון לא קטן של אירוניה.

"אם זה היה תלוי בי לא הייתי מזמין לכם מטוס וגם לא הייתי מזמין לכם לינה. בכלל לא הייתי מזמין אתכם", פותח יניב את ההקלטה בסגנון ישיר במיוחד. "אבל לצערי אין ברירה ועומר וסשה מתחתנים, ולכן אני מאוד, מאוד מבקש מכם להתנהג בנימוס, לשים חגורות, לשתות אלכוהול רק בחלק האחורי של המטוס ואני מבטיח לכם שהולך להיות לכם אחד מהאירועים היפים שהייתם בחייכם".

אבל החלק המשעשע ביותר בהקלטה הגיע בסיומה, כאשר יניב הזהיר את האורחים הישראלים מפני התרשמות ראשונית אפשרית של משפחת הכלה. "נ.ב אני מזכיר לכם שאנחנו מתחתנים עם משפחה אירופאית, אריסטוקרטית, הם אינם מכירים את האופי שלכם, ויש מצב שגם יבהלו טיפה מהצורה, לכן, תתנהגו בהתאם", ציין בהומור.

חתונה מפוארת במנזר עתיק

כפי שדיווחנו בסרוגים, החתונה תתקיים השבוע במנזר נוצרי עתיק מהמאה ה-14 שהוסב לאחד מאתרי האירועים היוקרתיים באזור פורטופינו שבאיטליה. האורחים עלו על טיסה פרטית למילאנו, משם המשיכו לפורטופינו והגיעו למסיבת קבלת פנים. טקס החופה עצמו צפוי להתקיים ביום חמישי.

על פי הפרסומים, בני הזוג בחרו לערוך אירוע מצומצם ואינטימי יחסית, בהשתתפות בני משפחה וחברים קרובים, ולנסות לשמור ככל שניתן על פרטיות החגיגות. שכירות המקום היא כ-30 אלף יורו לערב, כאשר כל שעה נוספת עולה סכום נוסף.

הפרדה בחופה בגלל מוטי שטיינמץ

פרט מעניין נוסף שנחשף השבוע: החופה תתקיים במתכונת של הפרדה מגדרית מוחלטת. הסיבה לכך נעוצה בזהותו של האמן שיכניס את בני הזוג לחופה ולקידושין – הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, שמתנה את הופעתו בכל אירוע בדרישה זו. כך על פי הפרסום ב-Pplus.