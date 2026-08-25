טראמפ משפיל את איראן: לא מצליחה לשלם משכורות

הנשיא טראמפ ( צילום: Leib Abrams/Flash90 )

טראמפ לא עוצר, וממשיך לצאת כנגד איראן בכל הזדמנות, והפעם בחר הנשיא לעקוץ את האיראנים בעקבות מה שתיאר כתחילת התפרקות כלכלית. בפוסט חדש ונפיץ שפרסם הנשיא ברשת החברתית Truth social בבעלותו, על טראמפ למתקפה נגד איראן, וטען כי המשטר האיראני לא מצליח לשלם משכורות לחייליו, בעקבות המצור הימי של הצי האמריקאי והמערכה הכלכלית שהוכרזה לפני ימים ונכנסה אמש לתוקף.

הודעת הנשיא טראמפ ( ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

בהודעתו החריפה כתב טראמפ: "הרפובליקה האסלאמית של איראן, שנמצאת בתהליך של קריסה, אינה משלמת לחלקים נרחבים מאנשי הצבא שלה".

טראמפ הוסיף וחשף כי איראן ממשיכה להרוג מפגינים ללא הרף, וכי יש לעצור זאת: "במקביל הורגת מפגינים - אפילו כשהם אינם מפגינים - בהיקפים שלא נראו כמותם בעבר. זהו משבר הומניטרי בממדים אדירים, וחייבים לעצור אותו, עכשיו".