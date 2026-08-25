סין מגיבה לסנקציות על איראן: "לא נהסס להתגונן"

ההצהרה של שר החוץ האמריקאי על איראן צלצלה באוזניי סין, שידועה כאחת משותפות הסחר הגדולות ביותר של איראן, ועלולה לספוג פגיעה כלכלית משמעותית במידה וארה"ב תטיל על עסקיה עיצומים בעקבות הסחר עם איראן ומשמרות המהפכה.

בתגובה להצהרה האמריקאית, שר החוץ הסיני, וואנג יי, יצא בהצהרה שלא משתמעת לשתי פנים ותקף את הסנקציות האמריקאיות, תיאר אותן כ'לא קבילות תחת החוק הבינלאומי' והודיע כי סין תפעל ככל שיידרש להגן על האינטרסים הכלכליים שלה.

"סין הביעה בבהירות במהלך הזדמנויות רבות את התנגדותה הנחרצת לסנקציות חד-צדדיות בלתי חוקיות שאין להן בסיס בחוק הבינלאומי או בהסמכת מועצת הביטחון של האו"ם. מלחמות כלכליות ולחץ מקסימלי אינן הפתרון".

השר וואנג יי המשיך והזהיר: "הרחבת הסנקציות רק יובילו לסכנת זליגה והתפשטות, ועלולים לסכן אינטרסים לגיטימיים של מדינות אחרות. היחסים שלנו עם איראן עומדים בכל החובות של החוק הבינלאומי ולא נקבל הפעלת לחץ כלכלי, לא נהסס להתגונן בכל כלי שיידרש".