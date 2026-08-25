עיתונאית חדשות 12 מותקפת: "מקרה קשה של חוסר מודעות עצמית"

חדשות 12 ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

עינב שיף, מבקר הטלוויזיה של 'ידיעות אחרונות', התארח בפודקאסט 'הכל פתוח' בהגשת אבי שושן. שם הוא שוחח על עיתנואים שונים, תאגיד השידור הישראלי, הפרשן הבכיר עמית סגל ועוד.

בדבריו הוא התייחס למיכל פעילן, עיתונאית חדשות 12 ואמר: "מקרה קשה של חוסר מודעות עצמית, ברמת שיגעון גדלות". נזכיר כי לאחר חזרת החטופים משבי חמאס, פעילן שעסקה רבות בסיקור מאבקם של בני משפחות החטופים, העלתה סטורי שעורר סערה רבה ברשת. בסטורי צירפה פעילן צילום מסך מהתכתבות עם אחיה בה כתב לה: "בוקר טוב, הצלחת!", והוסיפה: "מצב צבירה: מקבל הודעה מאחי הגדול ופורצת בבכי".

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אלא שברשת פחות אהבו את הקרדיט שלקחה פעילן לעצמה. העיתונאי אראל סגל הגיב: "מיכל פעילן הצליחה. היא הסיפור. בזכותה החטופים יחזרו חחחח לא הלוחמים, לא חלילה ראש הממשלה ונשיא ארה״ב. רמת המגלומניה הטמטום והניתוק של כתבי טינופת 12 היא מרהיבה ממש".

דוד ורטהיים, כתב הברנז'ה של וואלה! הגדיל לעשות ובטור פרשנות כתב: "על פניו, ניתן היה אולי לראות זאת כניסוח לא זהיר או ביטוי לתחושה פנימית עמוקה שלא תורגמה נכון. אלא שסביר יותר שמדובר בהלך רוח מייצג. זו לא הפעם הראשונה שפעילן מנכסת לעצמה באופן אישי השפעה מכרעת על התמורות הגיאו-פוליטיות במזרח התיכון. בעבר היא אף הקדישה שידור ללא איפור עבור החטופים הנמקים, וסיפרה זאת לעוקביה. באחד מטרפודי העסקאות האחרונות סיפרה פעילן כיצד היא עומדת בגבורה מול מכונת הרעל השואפת להשמידה".