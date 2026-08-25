ארה"ב חוזרת לאזור: ההחלטה המפתיעה של טראמפ

הנשיא טראמפ ומחלקת המדינה מתכננים להחזיר למדינות המזרח התיכון את הצוותים הדיפלומטיים שעזבו את האזור בעקבות התלקחות הלחימה עם איראן, צעד שיכול להצביע על כוונה אמריקאית להימנע מחידוש אקטיבי של הלחימה מול איראן, לפחות בתקופה הנראית לעין.

על פי דיווחו של הניו יורק טיימס מצד גורמים יודעי דבר בממשל, הבית הלבן מתכנן להתחיל חזרה הדרגתית של הצוותים הדיפלומטיים, השגרירים והנציגים האחרים שנאלצו לעזוב את מדינות האזור, מחשש שאיראן תראה בהם מטרה במהלך הלחימה.

מוקדם יותר היום, דווח על הערכות אמריקאיות כי המערכה הכלכלית צפויה לפגוע קשות באיראן, אך שהתוצאות צפויות לקחת זמן, אפילו חודשים. נראה כי כעת ממשל טראמפ מפנה את כל כובד משקלו אל החזית הכלכלית, ומקווה כי יוכל להימנע מלחימה ישירה מול איראן, לפחות עד שהמלומה הפיננסית על המשטר תראה את אותותיה.

בנוסף, ייתכן כי הצוות הראשון שיחזור לאזור יהיה צוות השגרירות הלבנוני, אך לא ברור עד כמה מהר ובאיזה מסגרת תחזור השגרירות לפעול. אך כן נראה כי מדובר באיתות אמריקאי למשטר על הוצאת לבנון ממשוואת הלחימה.