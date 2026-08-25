רק חמישה מצרכים: קוביות שוקולד וקורנפלקס קראנצ'יות ללא אפייה

מחפשים קינוח חדש, קל ומהיר שלא דורש להדליק תנור? קוביות הקורנפלקס האלה משלבות שוקולד לבן, חמאת בוטנים ושכבת שוקולד מריר, עם מרקם קראנצ'י ממכר. מכינים אותן בכמה דקות, שולחים למקרר ומקבלים נשנוש מתוק שמתאים במיוחד ליד הקפה.
מצרכים
- 4 כוסות קורנפלקס
- 250 גרם שוקולד לבן
- 3 כפות חמאת בוטנים
- כף שמן קוקוס או שמן רגיל
- קורט מלח
- 50 גרם שוקולד מריר לקישוט
אופן ההכנה
- שוברים מעט את הקורנפלקס בידיים ומעבירים לקערה גדולה.
- ממיסים את השוקולד הלבן עם חמאת הבוטנים והשמן בפולסים קצרים במיקרוגל, ומערבבים עד לקבלת קרם חלק.
- מוסיפים קורט מלח, יוצקים את התערובת על הקורנפלקס ומערבבים בעדינות עד שכל הפתיתים מצופים.
- מעבירים לתבנית קטנה המרופדת בנייר אפייה ומהדקים היטב לשכבה אחידה.
- ממיסים את השוקולד המריר ומזלפים מעל.
- מכניסים למקרר למשך שעתיים לפחות, עד שהקינוח מתייצב.
- מוציאים מהתבנית, חותכים לקוביות ומגישים קר.