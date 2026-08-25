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חדשות פוליטי מדיני

"כולם ידעו שנשקפת סכנה למשפחת נתניהו"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, התייחס לסערה סביב אמירתו של ראש הממשלה נתניהו, כי איראן ניסה לחסל את אחד מבניו, ואמר: "במשך תקופה ארוכה, הכותבים והפרשנים יודעים את העובדה שנשקפת סכנה למשפחת נתניהו בכל העולם, בכל רגע נתון"

13:54
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משפחת נתניהו, ארכיון (קובי גדעון/לע"מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו, חשף אמש (שני) כי איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניו.

פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו התייחס לכך ותקף את התקשורת הישראלית. "במשך תקופה ארוכה נעשה קמפיין גדול של אנשי השמאל נגד משפחת נתניהו והצורך שלהם באבטחה, כשכל הדוברים, הכותבים והפרשנים יודעים את העובדה שנשקפת סכנה למשפחת נתניהו בכל העולם, בכל רגע נתון, לאחר שהורה על שרשרת חיסולים במהלך המלחמה כדי להציל את ישראל.

וכעת, לאחר הפרסום ובלי בושה, קבוצה של אנשים ממשיכה לבקר את נתניהו וטוענת שהוא "מפר את הצנזורה". אין גבול לטרפת שהם נמצאים בה, ואין תחתית ומיץ של זבל שהקבוצה הזו לא תרד אליה".

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