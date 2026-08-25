מחאת האוהדים נגד מנור סולומון עולה שלב: "עד שהוא יעזוב"

מנור סולומון ( צילום: ההתאחדות לכדורגל בישראל )

מנור סולומון פתח את דרכו בווסטהאם עם שער כבר בהופעת הבכורה, אך מחוץ למגרש ממשיכה הסערה סביב הכדורגלן הישראלי. הלילה (בין שני לשלישי) פיזרו פעילים פרו-פלסטינים דגלי פלסטין סביב מתחם האימונים של הקבוצה, כחלק ממחאה נגד החתמתו.

הפעילים אף פרסמו סרטון שבו הסבירו כי בכוונתם להמשיך במחאה עד שסולומון יעזוב את ווסטהאם. "יש אצלנו אוהדי ווסטהאם, יש אצלנו מנויים ונמשיך לתמוך בפלסטין", נאמר בסרטון. "אנחנו לא מסכימים עם ההחתמה של מנור סולומון ונמשיך להשמיע את קולנו עד שהוא יעזוב את המועדון".

האירוע מגיע לאחר שכבר בפתיחת דרכו של סולומון במועדון נוצרה סערה סביבו. במשחק הבכורה שלו מול ברנלי שרו חלק מאוהדי ווסטהאם "מנור סולומון שונא את פלסטין", ובעקבות זאת פרסם המועדון הודעה שבה הגדיר את השיר כפוגעני ומפלג וקרא לאוהדים להימנע מקריאות שעלולות לפגוע באחרים.

מבחינה מקצועית, סולומון פתח היטב את הקדנציה שלו בווסטהאם וכבש בבכורה נגד ברנלי, במשחק שהסתיים בתיקו 2:2. במחזור השני נכנעו הפטישים 1:0 לצ'רלטון.

הערב ינסה הישראלי לסייע לווסטהאם להשיג את ניצחונה הראשון העונה, כשתפגוש בגביע את סאות'המפטון, שבה משחק חברו לנבחרת ישראל דניאל פרץ.

אלא שבמקביל לניסיון להתאקלם בקבוצתו החדשה, המחאה סביב סולומון נמשכת, וכעת הפעילים שמוחים נגד החתמתו מצהירים במפורש כי מטרתם היא להמשיך עד שיעזוב את המועדון.