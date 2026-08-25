אחרי ההצלחה בישראל: הסדרה שמגיעה לגרמניה ומעוררת המון ביקורות

חוליגנים ( צילום: משה נחמוביץ )

אחרי שצברה קהל גדול בישראל, סדרת הדרמה "חוליגנים" של כאן עושה את דרכה גם לקהל האירופי. הסדרה עלתה לאחרונה בגרמניה ברשת השידור הציבורית ARD ובפלטפורמת ARD Mediathek, ובמקביל החלו להתפרסם עליה ביקורות והתייחסויות בכלי תקשורת גרמניים.

"חוליגנים", בהפקת "ארצה הפקות", נוצרה על ידי לי גילת, יזהר הר-לב, יובל ברונשטיין ואסתר נמדר-תמם, ובוימה על ידי גילת. הסדרה עוקבת אחר מני (בן סולטן), צעיר שנאלץ להפוך לסוכן סמוי ולהיכנס לתוך ארגון אוהדים קיצוני ואלים של קבוצת כדורגל. דרך הסיפור שלו היא עוסקת לא רק בעולם האוהדים, אלא גם בשאלות של זהות ושייכות ובחיבור שבין אלימות, חברה ופוליטיקה. לא רק כדורגל: מה תפס את המבקרים בגרמניה? עם הגעתה לגרמניה, נראה שדווקא הרבדים שמעבר לכדורגל מושכים חלק ניכר מתשומת הלב. בעיתון nd תיארו את הסדרה כיוצאת דופן באופן שבו היא מחברת בין כדורגל להתבוננות חברתית ולאומית, ואף העריכו כי היא עשויה להפוך להפקה ישראלית נוספת שתזכה לחשיפה בינלאומית. ב-Weser Kurier התמקדו בעיסוק שלה בזהות ובשייכות, ואילו ב-PRISMA ציינו את ההצצה שהיא מספקת לעולם שבו אלימות ופוליטיקה נפגשות.

חוליגנים ( (באדיבות - כאן 11,ארצה הפקות, סרטי יונייטד קינג) )

לצד המחמאות, גם הדיבוב עורר ביקורת

לא כל הבחירות שנעשו בדרך למסך הגרמני התקבלו באותה התלהבות. אחת הנקודות שעלו במספר ביקורות הייתה ההחלטה לדבב את הסדרה לגרמנית. ב-Jüdische Allgemeine, ב-Stern, ב-Süddeutsche Zeitung וב-Der Standard נטען כי הדיבוב פוגע במידה מסוימת באותנטיות שמעניקים העברית והמשחק המקורי. לצד הביקורת הזו, גם שם הודגש העניין בסדרה כדרמה חברתית ופוליטית שמציעה מבט על המציאות הישראלית.

במאית הסדרה לי גילת התייחסה לתגובות ואמרה: "מרגש במיוחד לראות את האופן שבו 'חוליגנים' מתקבלת בגרמניה. מבחינתנו זו מעולם לא הייתה סדרה רק על כדורגל, או רק על עולם האוהדים הקיצוני, אלא סיפור על הצורך האנושי בשייכות, על צעיר שמחפש משפחה וזהות, ועל המקום שבו זעם אישי פוגש שסעים חברתיים ופוליטיים".

"העובדה שמבקרים וקהל בגרמניה מזהים את הרבדים הללו ומגיבים אליהם בחום", הוסיפה גילת, "היא תזכורת לכך שסיפור שנולד מתוך מציאות ישראלית מאוד יכול לגעת בשאלות אוניברסליות שחוצות גבולות ושפות".

ובישראל כבר עובדים על ההמשך

בזמן שהקהל הגרמני פוגש לראשונה את מני ואת עולם האוהדים של "חוליגנים", בישראל הסיפור כבר ממשיך הלאה: העבודה על העונה השנייה של הסדרה נמצאת בעיצומה.